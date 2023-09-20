Azerbaycan Dağlık Karabağ'da operasyonu sürdürüyor

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'a Salı günü başlattığı askeri operasyonu sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun "başarıyla" devam ettiği belirtilerek, "Azerbaycan ordu birlikleri, Ermeni silahlı güçlere ait askeri mevzileri, askeri araçları, topçu ve uçaksavar füze rampalarını, elektronik harp istasyonu ile diğer askeri unsurları etkisiz hale getirdi" denildi.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" adlı yapının insan hakları görevlisi Gegam Stepanyan, Azerbaycan birliklerinin bombardımanı sonucu en az 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Stepanyan, ölenler arasında üçü kadın, ikisi çocuk ve ikisi de erkek olmak üzere en az yedi sivilin bulunduğunu, saldırılar sonucu 200'den fazla kişinin de yaralandığını belirtti.

Azerbaycan dün Dağlık Karabağ'da "terörle mücadele operasyonu" başlattığını açıkladı Fotoğraf: Defense Ministry of Azerbaijan/AP Photo/picture alliance

Azerbaycan ateşi altında kalan 16 yerleşim yerinden, 7 binden fazla kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere götürüldüğünü dile getiren Stepanyan, tahliyelerdeki en büyük sorunun, Azerbaycan'ın aylardır bölgeye uyguladığı abluka nedeniyle yaşanan akaryakıt sıkıntısı olduğunu ifade etti.

Rusya ve BM'den "çatışmaya son ver" çağrısı

Bölgedeki gerginliğin silahlı çatışmaya dönüşmesi uluslararası toplum tarafından kaygıyla karşılanıyor. Rusya taraflara çatışmalara son vermesi çağrısını tekrarladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Çarşamba sabahı yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da silahlı çatışmaya dönüşen gerginlikte, "Kan dökülmesine derhal son verilmesi, çatışmaların durdurulması ve sivil halk arasında kayıp verilmesinden kaçınılması" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Çatışmalara derhal son verilmesini, gerginliğin azaltılmasını, 2020'deki ateşkese ve uluslararası hukuka daha sıkı bir şekilde uyulmasını" istedi.

Azerbaycan'ın şartları

Müzakerelere hazır olduğunu açıklayan Azerbaycan ise bunun önkoşulunun, "Yasa dışı Ermeni askeri oluşumların beyaz bayrak çekmesi, tüm silahları bırakması ve yasa dışı rejimin feshedilmesi" olduğunu belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından Salı gecesi yapılan açıklamada, "Aksi takdirde teröre karşı alınan tedbirlerin sürdürüleceği" vurgulandı.

Göstericiler Paşinyan'ın istifasını istedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Azeri "kara birlikleri operasyonunun" bölgedeki Ermenilere yönelik "etnik temizlik" hedefi taşıdığını iddia etti. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da, Dağlık Karabağ'da konuşlu Rus birliklerine Azeri "saldırganlığını" durdurma çağrısı yaptı.

Erivan'da dün akşam düzenlenen gösterilerde Paşinyan'ın istifası istendi Fotoğraf: Vahram Baghdasaryan/Photolure/REUTERS

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ise Salı gecesi Paşinyan karşıtı gösteriler düzenlendi. Dağlık Karabağ'ın savunmakta başarısız olduğunu öne süren göstericiler Paşinyan'ın istifasını talep etti. Medyaya yansıyan görüntülerde, gösteriler sırasında olay çıktığı, göstericilerin hükümet binası çevresindeki polis barikatını aşmaya çalıştığı ve polis şişe gibi sert cisimler fırlattığı görüldü. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre gösteriler sırasında 16 polis ve 18 gösterici yaralandı.

Dağlık Karabağ sorunu

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan topraklarında kalan ancak nüfusunun büyük bölümünü Ermenilerin oluşturduğu Dağlık Karabağ, 1990'lı yılların başından bu yana Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerginlik konusu oluyor. 1990'lı yılların başlarında yaşanan kanlı savaşta Dağlık Karabağ'da ilan edilen Ermeni yönetimi, Azerbaycan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş ancak bu yapı Ermenistan dahil dünyada hiçbir ülke tarafından devlet olarak tanınmamıştı. 2020 yılında Azerbaycan ile yaşanan savaşta ağır yenilgi alan Ermenistan, Dağlık Karabağ'da kontrolü altındaki toprakların yüzde 70'lik bölümünden çekilmek zorunda kaldı. İmzalanan ateşkes anlaşması sonucu bölgeye Rus barış gücü askerleri konuşlandırıldı.

AFP,dpa,rtr / JD,ET

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