 Azerbaycan 6 Ermeni askeri esir aldı | DÜNYA | DW | 27.05.2021

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DÜNYA

Azerbaycan 6 Ermeni askeri esir aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde sınırı geçerek ikmal yollarına mayın döşemeye çalıştığını ileri sürdüğü 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurdu.

Arşiv -Kelbecer bölgesinde bir sınır kontrol noktası

Arşiv -Kelbecer bölgesinde bir sınır kontrol noktası

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında sınırı ihlal eden Ermenistan askerlerinin Kelbecer kenti yakınlarında ikmal yollarında mayın döşemeye çalıştıklarının tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, 6 askerin yakalanıp esir alındığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye gönderdiği tank ve zırhlı araçların da engellendiği ifade edilerek, bölgedeki durumun kontrol altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'ı desteklediği gerekçesiyle Türkiye aleyhinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) dava başvurusunda bulundu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Nisan ayında istifa ederek 20 Haziran'da yapılacak erken seçimlerin önünü açacağını duyurdu. Dağlık Karabağ savaşındaki toprak kayıpları nedeniyle Paşinyan'ın istifası talep ediliyordu.

İnsan Hakları İzleme örgütünün Azerbaycan'ın Ermeni askerlere yönelik "savaş suçu" işlediği iddialarının ardından, Erivan da Bakü'yü "savaş suçu" işlemekle suçladı.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Çarşamba günü parlamentoda yaptığı açıklamada, Azerbaycan askerlerinin Ermenistan topraklarından çekilmediği sürece Azerbaycan ile sınır çizme komisyonu anlaşmasını imzalamayacağını söyledi. Paşinyan öncesinde de, Azerbaycan ile sınır ihtilafı nedeniyle yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını duyurmuş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den askeri destek de dahil olmak üzere yardım istediğini belirtmişti.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar

Azerbaycan ile Ermenistan arasında altı hafta süren Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdrilimesi için 9 Kasım 2020'de ateşkes anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, Ermenistan'ın kontrolünde olan Ağdam, Kelbecer ve Laçin rayonlarının Azerbaycan'a devredilmesini öngörüyordu. Tarafların verilerine göre, çatışmalarda en az 5 bin kişi yaşamını yitirdi. Anlaşma doğrultusunda, ateşkesin denetlenmesi göreviyle 2 bin Rus askeri bölgede konuşlandırıldı. 

Ancak o tarihten bu yana her iki taraf da karşıklı olarak birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

DW / MK, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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