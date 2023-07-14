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Azerbaycan'ın Laçin Koridoru'nu kapatmasına tepki

14 Temmuz 2023

Azerbaycan'ın Kızılhaç'a ait araçlarla kaçak eşya taşındığı gerekçesiyle Laçin Koridoru'nu geçici olarak kapatma kararı nedeniyle Dağlık Karabağ'da protesto gösterisi düzenlendi.

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Dağlık Karabağ bölgesinde, Azerbaycan tarafından kontrol edilen Laçin Koridoru'ndaki sınır kapısı - (02.05.2023)
Laçin Koridoru'ndaki sınır kapısıFotoğraf: Tofik Babayev/AFP/Getty Images

Azerbaycan'ın yardım kuruluşu Kızılhaç'a ait araçlarla Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a kaçak eşya taşındığı gerekçesiyle, Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'a bağlayan Laçin Koridorunu geçici olarak kapatma kararı Ermeniler tarafından protesto edildi. Fransız Haber Ajansı (AFP) muhabirinin aktardığına göre, Dağlık Karabağ'ın en büyük kenti Hankendi'de (Stepanakert) toplanan 6 bin kişi, hayati öneme sahip koridorun kapatılmasının insani bir krize yol açacağı uyarısında bulunarak açılmasını talep etti.

Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı yönetim de Perşembe günü yaptığı açıklamada, bölgeyi Ermenistan'a bağlayan koridorun açılmasını istedi. Açıklamada, aksi takdirde "birkaç gün içinde geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşılabileceği" uyarısında bulunuldu.

Azerbaycan'dan Kızılhaç'a tepki 

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti'nden Salı günü yapılan açıklamada, Kızılhaç örgütüne ait araçlarla Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a cep telefonu gibi kaçak eşya taşındığı, bu nedenle sınırın geçici olarak kapatıldığı duyurulmuştu. Açıklamada, Kızılhaç'ın kaçak eşya taşınmasını engellemek için "gerekli adımları atmadığı" da öne sürülmüştü. Uluslararası Kızılhaç örgütü ise söz konusu iddiaları reddediyor.

Azerbaycan, Ermenistan'la Dağlık Karabağ arasındaki tek karayolu bağlantısı olan Laçin Koridoru başlangıcındaki sınır kontrollerine Nisan ayında başlamıştı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Haziran ayında yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da Ermenilerin yaşadığı bölgelere yardım taşıyan konvoyların geçişinin Azerbaycan tarafından engellendiğini duyurmuştu. Bölgede yaşayan Ermeniler özellikle gıda ve ilaç konusunda sıkıntı yaşadığını belirtmişti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020 yılında Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle yaşanan savaşta 6 bin 500'ten fazla insan hayatını kaybetti. Azerbaycan, Ermenistan'ı yenilgiye uğratarak Dağlık Karabağ'ın geniş kesimlerinde kontrolü yeniden ele geçirmişti.Savaşın ardından iki ülke taraf Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, Azerbaycan'ın koridordan güvenli geçişleri güvence altına almasını da içeriyor.

 

AFP,DW / HT,ET

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