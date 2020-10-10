Azerbaycan'ın Gence kentine saldırı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalarda ateşkes ilan edilmesi sonrasında iki ülke birbirini ateşkesi ihlâl etmekle suçluyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan birlikleri tarafından gece yarısı, Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti olan Gence'ye düzenlenen saldırıda yedi kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Cuma gecesi Azerbaycan ve Ermenistan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Moskova'da yapılan görüşmelerde ateşkes ilan edilmesi ve "ciddi müzakereler yapılması" konusunda uzlaşma sağlamıştı. Ancak iki taraf birbirine ateşkesi delme suçlaması yöneltiyor. "Bakupost"in haberine göre Gence saldırısı dışında Bakü’de gece yarısı bir binaya düzenlenen saldırıda üç kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

Ermenistan da Azerbaycan'a saldırı suçlamasında bulundu. Ermenistan, Azerbaycan birliklerinin cumartesi öğleden sonra saldırılarını devam ettirdiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’ın başkenti Hankendi'ye saldırılarını gece yarısı da sürdürdüğünü söyleyerek, "Çirkin bir saldırı" ifadesini kullandı. Bakan iki tarafı da ateşkese saygı göstermeye ve uygulamaya çağırdı.

İki ülkenin ateşkes ilan etmesine arabuluculuk eden Rusya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, sağlanan uzlaşmaya uyulmasının "zaruri” olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu durumu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'la yaptığı telefon görüşmelerinde de dile getirdiği bildirildi.

Dağlık Karabağ

Türkiye'den açıklama

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan Gence'deki saldırı sonrasında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlâl ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir" denildi.

Moskova'da uzlaşma sağlanmıştı

Cuma günü Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un arabuluculuğunda iki ülke dışişleri bakanları ile yapılan görüşme 11 saat sürmüş, taraflar görüşmenin sonunda ateşkes ve cenazelerin değişimi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ateşkesin süresine ilişkin ise bir açıklama yapılmamıştı.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda Azerbaycan ve Ermenistan birbirini sivilleri hedef alan saldırılar düzenlemekle suçluyor. Çatışmalarda şimdiye dek sivillerin de olduğu yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı sayılan Dağlık Karabağ'da Ermenistan destekli ayrılıkçı yönetim 1992'de bağımsızlığını ilan etmiş, ancak bağımsızlığı Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmamıştı. Bölgede 90'ların başında başlayan ve 1994'te sona eren etnik çatışmalarda 30 bine yakın insan yaşamını yitirmişti. Dağlık Karabağ ile birlikte Azerbaycan'a bağlı "rayon" adı verilen yedi ilçe de tampon bölge olarak Ermenistan destekli Ermeni milislerin işgali altında bulunuyor.

DW, dpa, AFP / HT,BÖ

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