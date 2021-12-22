 Azınlık vakıflarına seçim düzenlemesi geliyor | NRS-Import | DW | 22.12.2021

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NRS-Import

Azınlık vakıflarına seçim düzenlemesi geliyor

Avusturya'daki Türkiye Büyükelçisi Ozan Ceyhun, azınlıklara ait dini vakıflarla ilgili yaklaşık sekiz yıldır devam eden yasal belirsizliğin sona erebileceğini söyledi.

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Avusturya'nın başkenti Viyana merkezli Katolik haber ajansı Kathpress'e konuşan Türkiye Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'de azınlıklara ait dini vakıfların kendi yönetim kurullarını seçmesine olanak tanıyacak yasal düzenleme ile ilgili hazırlıkların neredeyse tamamlandığını açıkladı. Ceyhun, söz konusu düzenlemenin Nisan ortalarında da yürürlüğe girebileceğini söyledi.

Türkiye Büyükelçisi Ozan Ceyhun

Türkiye Büyükelçisi Ozan Ceyhun

Kilise vakıflarının yönetim kurulu üyelerinin seçiminde devlet şartı uygulaması ise 2013 yılında kaldırılmıştı, azınlık vakıflarının yönetim kurullarının seçimlerini düzenleyen yönetmelik de iptal edilmişti. Ancak yönetmelik olmadığı için azınlık vakıfları o tarihten bu yana yönetim kurulu üyelerini resmi olarak seçemiyor. Kilise mülkleri de seçilmiş kurullar tarafından değil, idari personeller tarafından yönetiliyor. Mevcut düzenlemeye göre vakıflara ait kiliseler, manastırlar, kilise hastaneleri ve huzurevleri İslami sisteme göre organize ediliyor. Vakıfların yönetimi de geçici yönetmeliklerle sağlanıyor.

Hristiyan cemaatlerin temsilcileri, vakıflarla ilgili bu hukuki belirsizliğin gayrimüslim cemaatlerin mülkleri açısından tehlike oluşturduğunu düşünüyor. La Croix International adlı haber portalına göre Türkiye'de azınlıklara ait 167 vakıf bulunuyor. Bunlardan 77'sinin Rumlara, 54'ünün Ermeni cemaatine, 19'unun da Yahudilere ait olduğu belirtiliyor.

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Kiliselerin satışa sunulduğu haberlerine yalanlama

Büyükelçi, Kathpress'e yaptığı açıklamada, Türk devletinin büyük kiliselere ait Hristiyan ibadethanelerinin mali sıkıntılar nedeniyle satışa çıkardığı şeklindeki haberleri ise yalanladı. Dini cemaatlere ait taşınmazların üzerindeki tasarruf hakkının yine dini cemaatlere ait olduğunu belirten Ceyhun, dini vakıflara ait bir kilisenin satıldığına ilişkin bir kayıt bulunmadığına dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'deki bazı emlak sitelerinde kiliselerin satışa sunulduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. HDP'nin Ermeni kökenli milletvekili Garo Paylan da Mardin ve Bursa'daki kiliseleri satışa sunduğu iddia edilen emlakçıları kınayan bir açıklama yapmıştı.

KNA/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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