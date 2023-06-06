  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Türkiye ekonomisi
PolitikaTürkiye

Aytun Çıray partisinden istifa etti

4 saat önce

İYİ Parti 27. Dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, partisinden istifa ettiğini duyurdu

https://p.dw.com/p/4SEuX
Aytun Çıray
İYİ Partili Aytun Çıray partisinden istifa ettiFotoğraf: Privat

İYİ Parti 27. Dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çıray, "Kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İyi Parti'den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İYİ Parti'nin kuruluşuna katılma kararımın temelinde ülkemizin adeta uçurumun kıyısına getirildiğine yönelik kaygılarım vardı" diyen Çıray, amacının "kuşatılmış muhalefete yeni bir parti ile destek olmak ve Türk milletini harekete geçirerek seçimleri kazanmak" olduğunu ifade etti.

"Bana göre, ülkemizi uçurumun kenarına getiren şey lâiklik karşıtı hareketler, TSK'ya yapılan yargı darbesi ve 15 Temmuz 2016 FETÖ damgalı kanlı ihanet girişimiyle başlayan süreçti" diyen Çıray, istifasına yol açan süreci şu ifadelerle aktardı:

"Türkiye'nin içine sürüklendiği girdapla birlikte sıkışan siyasetin bana göre demokratik açıdan çözümü, merkezde, Atatürk ilkelerine ve kurucu milli değerlere bağlı, bu ilkeler ışığında kuşatılmaya çalışılan CHP ile birlikte cumhuriyet için mücadele edebilecek özgürlükçü bir parti kurmaktı.

Bu duygu ve düşüncelerle kurduğumuz İYİ Parti, Sayın Kılıçdaroğlu'nun demokratik desteği ile seçimlere girerek TBMM'de grup kurdu ve oy oranları gittikçe artan bir şekilde yükselmeye başladı.

Tam bu esnada derinden derine işlediği anlaşılan sinsi bir anlayış ile 20 Eylül 2020 İYİ Parti Kurultay'ında söz konusu hedefe ilk darbe vuruldu. Başta bana ve Sayın Ümit Özdağ'a olmak üzere İYİ Parti'de bir tasfiye operasyonu başlatıldı.

Bu kriz Sayın Özdağ'ın ayrılıp parti kurması ile sonuçlandı ki, yarattığı etkiyi 14-28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadık.

'Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam,' denilen Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı'na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü.

Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti'ye değil cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, dolayısı ile demokrasimizin ve gençlerimizin geleceğine zarar verdi.

Kamuoyu bildiği için burada tekrarlamaya gerek görmediğim daha pek çok başka nedenden dolayı bugün itibarı ile kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum."

Çıray mektubunda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'lilere de teşekkür etti.

DW / EC, JD

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Akşener: Protokolde bizi rahatsız edecek bir şey yok

Akşener: Protokolde bizi rahatsız edecek bir şey yok

İYİ Parti lideri Akşener, Zafer Partisi ve CHP liderleri Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan yedi maddelik protokol için "Hayırlı olsun" dedi. Özdağ, ikinci turda Kılıçdaroğlu'na destek açıklamıştı.
Politika24 Mayıs 2023
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Meral Akşener: Oğan ile görüşme yetkisi Kılıçdaroğlu'nda

Meral Akşener: Oğan ile görüşme yetkisi Kılıçdaroğlu'nda

14 Mayıs sonrası ilk kez açıklama yapan Akşener, 28 Mayıs'taki ikinci turu "referandum haline dönmesi gereken bir seçim" diye tanımladı. Akşener, Oğan veya İnce ile görüşme yetkisinin Kılıçdaroğlu'nda olduğunu söyledi.
Politika20 Mayıs 2023
İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu

Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti

Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti.
Politika29 Mart 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ

AİHM'den Demirtaş ve Yüksekdağ için hak ihlali kararı

Hukuk ve Adalet3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

TİP milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık TBMM'deki yemin törenine Can Atalay'ın fotoğrafıyla katılmıştı.

TİP milletvekili Atalay'ın tutukluluğu: Anayasa ne diyor?

TİP milletvekili Atalay'ın tutukluluğu: Anayasa ne diyor?

Politika56 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın logosu

Merkez Bankası için adı geçen Hafize Gaye Erkan kimdir?

Merkez Bankası için adı geçen Hafize Gaye Erkan kimdir?

Ekonomi19 saat önce
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Fidan'ın dış politikadaki "sesi" nasıl olacak?

Fidan'ın dış politikadaki "sesi" nasıl olacak?

Politika21 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'i (sağdan ikinci) getirdi - (03.06.2022 / Ankara)

Şimşek dönemi: Enflasyondaki düşüş rasyonel mi?

Şimşek dönemi: Enflasyondaki düşüş rasyonel mi?

Ekonomi21 saat önce
Almanya'nın Leipzig kentinde, "Takip altındaki tüm antifaşitlerle dayanışma!" ve "X Günü'nde gösteri için dışarı!" yazılı afişler

Almanya'da aşırı solun radikalleştiği uyarısı

Almanya'da aşırı solun radikalleştiği uyarısı

Toplum22 saat önce
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Mehmet Şimşek tek başına kurtarıcı olabilir mi?

Mehmet Şimşek tek başına kurtarıcı olabilir mi?

Ekonomi4 Haziran 2023
Ana sayfaya dön