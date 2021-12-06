 Aysel Tuğluk′un avukatı: ″Telafisi imkansız bir sürecin başlangıcı olur″ | GÜNDEM | DW | 06.12.2021

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GÜNDEM

Aysel Tuğluk'un avukatı: "Telafisi imkansız bir sürecin başlangıcı olur"

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı olduğu 2016'da tutuklanan ve cezaevinde hafıza kaybı yaşayan Aysel Tuğluk’un durumu ağırlaşıyor. Tuğluk'un avukatı Serdar Çelebi, "Cezaevinde kaldığı her gün kendisi için telafisi imkânsız bir sürecin başlangıcı olur" dedi.

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HDP’nin eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, çözüm sürecinden sonra HDP’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28 Aralık 2016 günü tutuklanmıştı.

5 yıldır Kandıra F Tipi Cezaevi’nde bulunan ve 10 yıl hapis cezası kesinleşen Tuğluk’un sağlık sorunları, annesinin cenaze törenine yapılan saldırıdan sonra artmaya başladı. Tuğluk’un 9 ay boyunca tedavi gördüğü Kocaeli Tıp Fakültesi, cezanın ertelenmesi yönünde rapor verdi. Ancak Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda, Tuğluk’un hayatını yalnız idame ettirebileceği ve düzenli poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam ettirilebileceği yönünde karşıt bir rapor açıkladı. Bunun üzerine Tuğluk için yapılan infaz erteleme talebi reddedildi.

Cezaevinde hafıza kaybı yaşayan Tuğluk’un günlük işlerini bile tek başına yapamadığı belirtiliyor. Avukatı Serdar Çelebi, DW Türkçe'ye açıklamasında, "Cezaevinde kaldığı her gün kendisi için telafisi imkânsız bir sürecin başlangıcı olur. Bir rahatsızlık tespit edilmiş ve bu rahatsızlığın cezaevi şartları altında tedavi edilemeyeceği, cezaevinde tek başına kalamayacağına dair bilimsel bir rapor var. O rapora rağmen maalesef hala cezaevinde. Dolayısıyla kaldığı her an onun için telafisi imkânsız bir durumu meydana getiriyor." dedi.

Aysel Tuğluk’un sağlık durumu,  cezaevlerindeni nörolojik ve psikolojik rahatsızlığı olan tutuklu ve hükümlüleri de yeniden gündeme getirdi.

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© Deutsche Welle Türkçe

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