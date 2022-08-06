Aysel Tuğluk’a tahliye kararı

Kobani davasının görülmesine bu hafta içi devam edildi. Dün görülen duruşma sonunda Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden, eski HDP Van milletvekili Aysel Tuğluk hakkında tahliye kararı verdi. Mahkeme, Tuğluk’un şu gerekçeyle tahliyesine karar verdi:

"Sanık Aysel Tuğluk’un sorgusunun yapılmış olması ve bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı anlaşılmakla hakkında CMK'nun 109/3-a maddesi uyarınca yurt dışına çıkamamak adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine, başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü olmadığı takdirde derhal salıverilmesi için bulunduğu ceza infaz kurumu müzekkere yazılmasına karar verilmiştir."

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Ancak mahkeme, tahliyeyi demans rahatsızlığı bulunan Tuğluk’un sağlık durumu nedeniyle vermedi. Mahkeme, kararında "Tuğluk’un bu durumunu savunmadan kaçınma argümanı" olarak kullandığını öne sürerek, şunları ifade etti:

"Halen bir suçtan hükümlü bulunan sanık Aysel Tuğluk’un, mahkemenin tüm çabalarına rağmen duruşmada sağlık sebepleriyle hazır bulunmadığı, gelinen noktada sanığın savunma hakkını kullanması sağlanan bu celse mevzuat ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda sorgu işlemi bir buçuk yıl sonunda yapılabilmişken sorgu esnasında dahi işkence iddiaları ile bir takım sanık dışında ki sanıklar ve müdafilerce sanığın rahatsızlığının savunmadan kaçınma argümanı olarak kullanılmasından mahkememiz vicdanen rahatsızlık duymuştur."

Ancak Tuğluk, kesinleşmiş 10 yıllık hapis cezasının infazı devam ettiği için Kandıra F Tipi Cezaevi’nden çıkamayacak.

Ne zaman tutuklandı?

Diyarbakır'da 28 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınan Aysel Tuğluk, iki gün sonra silahlı terör örgütü kurma veya yönetme iddiasıyla tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlardan Tuğluk hakkında 2017 yılında dava açtı. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun Ankara'da işlendiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verdi.

Dosyayı devralan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, 2018'te Tuğluk'a silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezasıyla cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Yargıtay da bu kararı onadı.

Kocaeli 1 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan Aysel Tuğluk Kobani soruşturması kapsamında 12 Ekim 2020 tarihinde Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Tutuklama kararında, Tuğluk'un o dönem Halkların Demokratik Kongresi'nin Eş Başkanı olduğu anımsatıldı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Tuğluk'un aralarında olduğu 108 kişi hakkında Kobani davası açıldı.

Aysel Tuğluk, ikinci tutukluğuyla ilgili AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. 13 Nisan'da başvuruları görüşen Anayasa Mahkemesi, tutuklamanın hukuka aykırı olduğu iddiasını "açıkça dayanaksız olması" nedeniyle kabul edilemez buldu. Kararın gerekçesi, 18 Mayıs'ta açıklandı.

DW / AU,HT