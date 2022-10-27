Aysel Tuğluk Adli Tıp raporuyla tahliye edildi

HDP’li eski milletvekili Aysel Tuğluk, 2016’dan beri tutulduğu cezaevinden tahliye edildi. Demans hastası olan Tuğluk’un sağlık durumu kötüleşmesine rağmen tahliye edilmemesi yoğun tepkilere yol açmıştı.

HDP'li eski milletvekili Aysel Tuğluk, 2016’dan beri tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.

Adli Tıp Kurumu Tuğluk hakkında cezaevinde kalamayacağı yönünde rapor vermişti. Bu raporun ardından Tuğluk'un ailesi ve avukatlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişi dün cezaevi önüne giderek tahliye edilmesini beklemişti.

2021 yılında demans teşhisi konulması sonrasında sağlık durumu giderek kötüleşen Tuğluk'un tahliyesi için girişimler sonuç vermemişti. 6 Ağustos’ta yargılandığı Kobani davasında hakkında tahliye kararı verilen Tuğluk, başka bir dosyadan hükümlü olması nedeniyle tahliye edilmemişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Eylül ayında Tuğluk'un sağlık durumu hakkında “hayatını yalnız idame ettirebilir” raporu vermişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Eylül’de katıldığı bir televizyon programında "hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü ve yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gördüklerini” belirtmiş, Aysel Tuğluk’un sağlık durumunun da yeniden değerlendirileceğini kaydetmişti.

Son olarak geçen hafta HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, cezaevinde Tuğluk’u ziyareti sonrasında "Son görüşmemizden bu yana sağlık durumunun kötüleştiğini üzülerek gördük. Sağlık durumu bilinmesine rağmen Aysel neden cezaevinde? Bu ısrar neden?” açıklaması yapmıştı.

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DW/BK,HT