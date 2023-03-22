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Fotoğraf: DW/U. Danisman
PolitikaTürkiye

AYM'den HDP'ye ikinci ret

Alican Uludağ
2 saat önce

Anayasa Mahkemesi, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılmasını isteyen HDP'nin talebini oybirliğiyle reddetti.

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Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında açılan kapatma davasının 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraya ertelenmesi talebini ikinci kez reddetti. Böylece HDP'nin 11 Nisan'da yapacağı sözlü savunmanın ardından dosyada karar aşamasına geçilecek. 

Türkiye bir yandan 14 Mayıs seçimlerine giderken, diğer yandan HDP hakkında AYM'de açılan kapatma davası süreci ilerliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in 10 Ocak'taki sözlü beyanlarının ardından sıra HDP'ye gelmişti.

Ancak HDP, depremi gerekçe göstererek ek süre istemiş, AYM de 11 Nisan'a sözlü savunma için gün vermişti.

Bu arada HDP, AYM'ye ikinci bir başvuru yaparak sözlü savunmanın seçimden sonrasına ertelenmesini talep etmişti.

AYM Genel Kurulu, bugün toplanarak talebi oybirliğiyle reddetti. 

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin benzer talebini 26 Ocak'taki oturumunda reddetmişti.

Bu arada AYM, 5 Ocak'ta HDP'nin hazine yardımı hesaplarına koyduğu bloke kararını 9 Mart'ta 7'ye karşı 8 oyla kaldırmıştı.

Peki, şimdi ne olacak?

HDP, 11 Nisan'da sözlü beyanda bulunacak. Bu işlemin ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, davaya ilişkin esas hakkındaki raporunu hazırlaması için dosyayı başraportöre gönderecek. Hazırlanacak rapor, üyelere dağıtılacak. Arslan'ın belirleyeceği bir günde de AYM üyeleri toplanarak kapatma davasıyla ilgili kesin kararını verecek.

21 Haziran 2021'den bu yana AYM'de devam eden kapatma davasında karar için 15 üyeden 10'unun oyu yetiyor. İddianamede, HDP'nin kapatılmasının yanı sıra Hazine yardımına el konulmasına ve 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor.

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Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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