  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Türkisches Verfassungsgericht verbietet DTP
Fotoğraf: AP
Hukuk ve AdaletTürkiye

AYM'den Aysel Tuğluk'un tahliye talebine ret

1 saat önce

Anayasa Mahkemesi (AYM) eski HDP Van milletvekili Aysel Tuğluk’un yaptığı infazının ertelenmesi ve tahliye edilmesi yönündeki başvurusunu reddetti.

https://www.dw.com/tr/aymden-aysel-tu%C4%9Flukun-tahliye-talebine-ret/a-62798863

Anayasa Mahkemesi (AYM) eski HDP Van milletvekili Aysel Tuğluk'un infazının ertelenmesi ve tahliye edilmesi yönünde yaptığı başvuruda kararını verdi. AYM Tuğluk'un cezasının ertelenmesi ve tahliye edilmesine yönelik tedbir talebini reddetti. Kararın ayrıntıları şöyle:

"Tuğluk'un yaşamının maddi manevi bütünlüğünün korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik tedbir kararı verilmesine, tedbir kararı kapsamında başvurucunun tedavisine devam edilmesinin yanı sıra, nöroloji ve psikiyatri polikliniklerinde düzenli bir şekilde muayenesinin sağlanmasına, hastalığının seyri ve ilerleme durumuna göre belirli aralıklarla cezasının infazının ertelenmesi ve tahliyesinin gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesine, başvurucunun halen Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulduğu gözetilerek Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının Anayasa Mahkemesini süreç hakkında gecikmeksizin bilgilendirmesine karar verildi."

Tuğluk'un sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşiyor

Aysel Tuğluk için 1000 Kadın inisiyatifi AYM kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. "Anayasa Mahkemesi kararını kabul etmiyoruz" başlıklı açıklamada, "AYM'nin Tuğluk'un hastalığının ciddi boyutta olduğunu kabul etmesine rağmen etiğe ve insan haklarına aykırı olarak verdiği bu kararı kabul etmiyoruz" denildi.

Açıklamada "AYM tarafından verilen bu karar Tuğluk'un başta tedavi görme hakkı olmak üzere yaşam hakkının ihlalidir" görüşüne yer verildi. 

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında tutuklu bulunan, demans hastası eski HDP Van milletvekili Aysel Tuğluk'un tahliyesine karar vermiş ancak Tuğluk, kesinleşmiş 10 yıllık hapis cezasının infazı devam ettiği için Kandıra F Tipi Cezaevi’nden çıkamamıştı.

DW / HT,SSB

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Anayasa Mahkemesi

AYM, Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel'in tutukluluğunu 'denetlemedi'

AYM, Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel'in tutukluluğunu 'denetlemedi'

AYM, Tuğluk ve Tuncel'in Kobani soruşturması kapsamında tutuklanmasının hukuki olmadığı iddiasını, daha önce başka suçlardan verilen tutuklama kararlarının infaz edilmesini gerekçe göstererek esastan incelemedi.
Hukuk ve Adalet
23 Mayıs 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Russland Erdogan bei Putin in Sotschi

Ash: Mevcut ekonomi politikası sürdürülebilir değil

Ekonomi
48 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Araştırma: Düşünmek neden yoruyor?

Araştırma: Düşünmek neden yoruyor?

Sağlık
6 saat önce
Bir ofiste evrakları inceleyen doktor (anonim)

Sağlık çalışanlarına ek ödeme nasıl yapılacak?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme nasıl yapılacak?

Sağlık
23 saat önce
Senegalli genci öldürülmesinin ardından Dortmund'daki karakol önünde protesto gösterisi düzenlendi - (10.08.2022)

Almanya'da polis şiddeti tartışması

Almanya'da polis şiddeti tartışması

Politika
12 Ağustos 2022
Ankara Adalet Sarayı binası

Levent Göktaş üç yıl önce neden adliyeye gitti?

Levent Göktaş üç yıl önce neden adliyeye gitti?

Hukuk ve Adalet
12 Ağustos 2022

Çalışan yoksulluğu: İstihdama rağmen yoksullaşanlar

Çalışan yoksulluğu: İstihdama rağmen yoksullaşanlar

Toplum
12 Ağustos 2022
Arşiv - Balıkesir'de organize edilen Zeytinli Rock Festivali'nin kamp alanı

Yasaklamaların son halkası: Zeytinli Rock Festivali

Yasaklamaların son halkası: Zeytinli Rock Festivali

Toplum
11 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön