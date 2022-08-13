AYM'den Aysel Tuğluk'un tahliye talebine ret

Anayasa Mahkemesi (AYM) eski HDP Van milletvekili Aysel Tuğluk’un yaptığı infazının ertelenmesi ve tahliye edilmesi yönündeki başvurusunu reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) eski HDP Van milletvekili Aysel Tuğluk'un infazının ertelenmesi ve tahliye edilmesi yönünde yaptığı başvuruda kararını verdi. AYM Tuğluk'un cezasının ertelenmesi ve tahliye edilmesine yönelik tedbir talebini reddetti. Kararın ayrıntıları şöyle:

"Tuğluk'un yaşamının maddi manevi bütünlüğünün korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik tedbir kararı verilmesine, tedbir kararı kapsamında başvurucunun tedavisine devam edilmesinin yanı sıra, nöroloji ve psikiyatri polikliniklerinde düzenli bir şekilde muayenesinin sağlanmasına, hastalığının seyri ve ilerleme durumuna göre belirli aralıklarla cezasının infazının ertelenmesi ve tahliyesinin gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesine, başvurucunun halen Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulduğu gözetilerek Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının Anayasa Mahkemesini süreç hakkında gecikmeksizin bilgilendirmesine karar verildi."

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Aysel Tuğluk için 1000 Kadın inisiyatifi AYM kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. "Anayasa Mahkemesi kararını kabul etmiyoruz" başlıklı açıklamada, "AYM'nin Tuğluk'un hastalığının ciddi boyutta olduğunu kabul etmesine rağmen etiğe ve insan haklarına aykırı olarak verdiği bu kararı kabul etmiyoruz" denildi.

Açıklamada "AYM tarafından verilen bu karar Tuğluk'un başta tedavi görme hakkı olmak üzere yaşam hakkının ihlalidir" görüşüne yer verildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında tutuklu bulunan, demans hastası eski HDP Van milletvekili Aysel Tuğluk'un tahliyesine karar vermiş ancak Tuğluk, kesinleşmiş 10 yıllık hapis cezasının infazı devam ettiği için Kandıra F Tipi Cezaevi’nden çıkamamıştı.

DW / HT,SSB