AYM'den Ayşe öğretmen davasında "hak ihlali" kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2016 yılında canlı bağlandığı bir televizyon programında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri operasyonlara atıfla "Çocuklar ölmesin" dediği için "terör örgütü propagandası"ndan hüküm giyen ve kamuoyunun "Ayşe öğretmen" olarak tanıdığı Ayşe Çelik'e tazminat ödenmesine hükmetti.

Ayşe Çelik "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası 2017'de kesinleşmiş ve 2018 yılının Nisan ayında cezaevine girmişti. Kızının küçük yaşta olması nedeniyle iki hafta sonra tahliye edilen Çelik'in cezasının infazı iki kez ertelenmiş, cezanın erteleme süresi dolunca bu yıl Nisan ayında yeniden cezaevine girmişti.

Ayşe Çelik'in avukatlarından Benan Molu, AYM'nin Ayşe Çelik'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiği hükmünde bulunduğunu bildirerek bunun, AYM'nin örgüt propagandasından verdiği ilk ihlal kararı olduğunu kaydetti. Molu, Twitter hesabından AYM kararını da paylaştı.

16 sayfalık kararda "Anayasa'nın 26. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine" ve başvurucuya net 5.500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. AYM, kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılanmak üzere Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Ayşe Çelik'in diğer avukatı Mahsuni Karaman da AYM kararı sonrasında infazın durdurulması talebinde bulunduklarını açıkladı.

DW/BK,SÖ

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