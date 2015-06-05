AYM, HDP'yi kapatma davasında ilk incelemesini bugün yapıyor

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle yapılan dava başvurusunda ilk incelemesini bugün yapıyor.

Mahkemenin eksikliklerin tamamlanması istemiyle 31 Mart tarihinde iade ettiği iddianame Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından yeniden hazırlanarak 7 Haziran tarihinde mahkemeye gönderilmişti.

Görevlendirilen raportör ilk incelemeye ilişkin iddianamenin kabulüne yönelik olumlu yönde görüş belirtti. Bunun üzerine mahkeme heyeti, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Genel Kurul, ilk inceleme sırasında, iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi de ele alacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı daha önce yaptığı açıklamada iddianamenin 843 sayfa olduğunu, 451 HDP'li hakkında siyasi yasak istendiğini ve partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasının istendiğini söylemişti.

Dava süreci nasıl işleyecek?

Anadolu Ajansı'nın haberine göre iddianamenin kabul edilmesi halinde HDP'nin Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Partinin sürenin uzatılması talebinde bulunması da mümkün.

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin esas hakkındaki görüşünü sunacak.

Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin belirlediği tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Karar toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla verilebilecek.

Anayasa Mahkemesi'nin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

DW / EC, ETO

© Deutsche Welle Türkçe