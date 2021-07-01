 AYM Gergerlioğlu davasında hak ihlali kararı verdi | Türkiye | DW | 01.07.2021

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Türkiye

AYM Gergerlioğlu davasında hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "siyasi faaliyette bulunma" ve "ifade özgürlüğü" hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi.

Ömer Faruk Gergerlioglu

Ömer Faruk Gergerlioglu

Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "siyasi faaliyette bulunma" ve "ifade özgürlüğü" hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi.

Gergerlioğlu'nun oğlu Twitter hesabı üzerinden "Anayasa Mahkemesi, babam hakkında 'hak ihlali' kararı verdi. Tahliye oluyor babam tahliye oluyorrr" diye yazdı.

AYM, hak ihlalinin ortadan kaldırılması için yerel mahkemeden Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesinin istenmesine de karar verdi.

HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ömer Faruk Gergerklioğlu vekilimizin dokunulmazlığı kaldırılmasının hukuk dışı olduğunu hep söyledik. AYM kararı da söylemlerimizi teyit etti. Adaletin geç de olsa yerini bulması ve halk iradesine saygı gereği Gergerlioğlu derhal tahliye edilmeli ve vekilliğe iadesi sağlanmalıdır!" dedi.

Sosyal medyadan barış çağrısı yaptığı için "terör örgütü propagandası yapmakla" suçlanarak 2 yıl 6 hapis cezası alan ve Yargıtay'ın kararı onamasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yaklaşık üç aydır Sincan F tipi cezaevinde bulunuyor. Hekim ve insan hakları savunucusu Gergerlioğlu; kamuoyunda gözaltında işkence, cezaevinde çıplak arama, kayıp ve kaçırılma iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine taşıyan bir siyasetçiydi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, TBMM'deki eylemi nedeniyle "kamu görevini usulsüz üstlenme" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle Nisan ayı sonundaiddianamehazırlamıştı.

DW / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe