 AYM: Demirtaş′ın tutukluluğu makul süreyi aştı | TÜRKİYE | DW | 19.06.2020

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TÜRKİYE

AYM: Demirtaş'ın tutukluluğu makul süreyi aştı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, tutukluluğunun makul süreyi aştığına hükmetti. AYM eski CHP milletvekili Eren Erdem'in tutuklanmasını da hukuka aykırı buldu.

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk süresinin makul olmaması, tahliye talebinin karara bağlanmaması ve tutukluluk incelemesinin yapılmaması gerekçesiyle yapılan başvuruyla ilgili  "kişi hürriyeti ve güvenliği ihlal edildiği” yönünde karar verdi. Karar Resmi Gazete’de yayınladı.

AYM, tutukluluğun makul süreyi aştığı ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiayı kabul edilebilir bularak, bu durumun Anayasa’nın 19’uncu Maddesi’nin 7’inci fıkrasının ihlali olduğuna karar verdi. 

Mahkeme Demirtaş’a 50 bin lira manevi tazminat verilmesine ve kararın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

AYM, Demirtaş’ın tutukluluk incelemesinin yapılmamasını iddiasını ise “süre aşımı”, tutukluluk incelemesinin yapılmadığı iddiasını “yetkisizlik”, tutukluluğun kanunda öngörülen azami süreyi iddiasını da “açık dayanaktan yoksun” olduğu gerekçeleriyle kabul edilemez buldu.

AYM kararının gerekçesinde şunlara yer verdi:

“Başvurucu hakkındaki tutukluluğun makul süreyi aşması nedeniyle Anayasa’nın 19’uncu maddesinin yedinci fıkrasının ihlal edildiğine karar verilmiştir.Yargılama sürecinde 2 Eylül 2019 tarihinde başvurucunun tahliyesine karar verilmiştir ve bireysel başvuruya konu dava bakımından tutukluluk hali sona ermiştir. Başvurucunun tahliyesi karar verildikten bir süre sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış ve başvurucunun tutukluluk durumu devam etmekte ise de anılan tutuklama tedbiri işbu bireysel başvurunun inceleme konusu değildir. Söz konusu tutuklama kararıyla ilgili Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulmuş olup bu tutuklamayla bağlantılı iddialarla ilgili başvuru da değerlendirilecektir.”

Eski CHP milletvekili Eren Erdem

Eski CHP milletvekili Eren Erdem

"Erdem'in tutukluluğu hukuki değil"

Öte yandan AYM, eski CHP milletvekili Eren Erdem'in tutuklanması hakkında da kararını açıkladı. Mahkeme, "Tutuklamanın hukuki olmadığına" hükmederek, Erdem'e 30 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Erdem, sosyal medya hesabından tazminatı şiddet mağduru kadınlara bağışlayacağını duyurdu. 

Eren Erdem,  cezaevinde kaldığı süre içerisinde kötü muameleye maruz kaldığı, hukuka aykırı mahkumiyet kararı verildiği ve kendisine yeterli savunma hakkı verilmediği, Alevi dedesiyle görüşmesine imkan verilmediği için din ve vicdan hürriyeti hakkının ihlal edildiği, tutuklu kaldığı süre içerisinde eşinin pasaportuna tahdit konulduğu ve tutukluluk sürecinde cezaevi yönetimi tarafından bazı taleplerinin karşılanmadığı, kendine daktilo verilmediği, açlık grevi eyleminin disiplin cezası konu edildiği, gazetecilik faaliyetlerinin mahkumiyete gerekçe yapılması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçeleriyle AYM'ye 21 Mart 2019 tarihinde başvurmuştu.

ANKA/TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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