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Zühtü Arslan | Vorsitzender des türkischen Verfassungsgericht
Fotoğraf: ANKA
Hukuk ve AdaletTürkiye

AYM Başkanlığı'na yeniden Zühtü Arslan seçildi

26 dakika önce

2015 yılından bu yana Anayasa Mahkemesi başkanlığını yürüten Prof. Dr. Zühtü Arslan bu göreve üçüncü kez seçildi.

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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun oylamasında Zühtü Arslan'ın sekiz oyla AYM başkanlığına seçildiği bildirildi. Diğer adaylar olan İrfan Fidan beş oy alırken, Kâdir Özkaya'nın iki oyda kaldığı bildirildi.

AYM Genel Kurulu, toplam 15 üyeden oluşuyor. AYM kulislerinde, daha önce başkan adayları olarak Rıdvan Güleç ve Basri Bağcı'nın isimleri konuşuluyordu. AYM üyeliği süresi 2024'te dolacak olan Zühtü Arslan'ın ise başkanlık için aday olmayacağı belirtiliyordu. 

AYM üyesi İrfan Fidan  da son anda adaylığını açıklamıştı. Yargı kulislerinde, İrfan Fidan'ın adının doğrudan Cumhurbaşkanlığı'ndan işaret edildiği iddia edilmişti. 

Zühtü Arslan kimdir?

1 Ocak 1964 tarihinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğan Zühtü Arslan  1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında, doktorasını da aynı fakültede anayasa hukuku alanında yaptı. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını aldı.

2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalışan ve çeşitli üniversitelerde "Anayasa Hukuku", "İnsan Hakları", "Devlet Kuramları" gibi dersler veren Arslan, 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Arslan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 2015'te de ilk kez Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi. Arslan o tarihten bu yana AYM başkanlığını yürütüyor. AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın başkanlıktaki dört yıllık görev süresi 13 Şubat'ta dolacak.

DW/BÖ,EC

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