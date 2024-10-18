AYM Başkanı'ndan HDP kapatma ve Can Atalay açıklaması

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, HDP kapatma davası, Can Atalay kararı ile Gezi davasına ilişkin yapılan bireysel başvurular ile Yargıtay ve AYM arasındaki krize dair soruları yanıtladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, HDP kapatma davasında raportörün incelemesinin sürdüğünü belirtirken, sürecin uzamasının nedeninin haklarında siyasi yasak istenen 451 kişi hakkında adli yargıda süren 3 bin soruşturma ve dava dosyası olduğunu açıkladı. Özkaya, Can Atalay ve Gezi davasına ilişkin yapılan başvuruların da sürecin çok uzamadan gündeme alınacağını açıkladı.

Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında Basını Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Başkan Vekilleri Hasan Tahsin Gökcan, Basri Bağcı, AYM Genel Sekteri Murat Azaklı ile diğer yetkililer katıldı.

AYM'nin bireysel başvuru sistemine ilişkin bilgiler veren AYM Başkanı Kadir Özkaya, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. HDP kapatma davasının geciktiği eleştirileri üzerine Kadir Özkaya, davaya ilişkin raportörün esas incelemesinin bir yıl altı aydır devam ettiğini kaydetti. HDP kapatma davasının, bugüne kadar açılan kapatma davalarının iddianamelerinin niteliği itibariyle önemli bir farkın olduğunu belirten Özkaya, "İddianamede, haklarında siyasi yasak istenen 451 kişiyle ilgili 3 binden fazla kovuşturma ve soruşturma dosyası var. Bunlardan 900'ü dava dosyası. Bu adli dosyaların bazıları halen devam ediyor. Raportör gerekli güncellemeleri ve incelemeleri sürüyor" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları

Kadir Özkaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AYM ya kapatılmalı ya yeniden yapılandırılmalı" şeklindeki eleştirisinin sorulması üzerine "Anayasa Mahkemesi, kararları ile yoluna devam ediyor. Bu tür tartışmalarla ilgili yorum yapmayacağım" demekle yetindi.

Yargıtay ile AYM arasındaki kriz

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararı üzerinden AYM ve Yargıtay arasında yaşanan krize değinen Özkaya, iki yüksek yargı kurumunun bu tür tartışmalar hakkında konuşmasını doğru bulmadığını savundu.

AYM'nin bireysel başvurularda ihlal kararının oranının yüzde 3 seviyesinde olduğunu belirten Özkaya, bu rakamın AYM'nin iddia edildiğinin aksine temyiz işlemi yapmadığının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Kriz çözümü: Yargıtay'ın görüşü alınıyor

AYM Başkanı Özkaya, Can Atalay kararının ardından AYM ve Yargıtay arasında yaşanan krizin benzerinin yaşanmaması için alınan yeni kararı da açıkladı. AYM'nin Yargıtay'da içtihat değişikliğine neden olacak bir karar verme ihtimali olan dosyalarda, Yargıtay'ın ilgili dairesiyle görüşme yapma kararı aldıklarına ifade eden Özkaya, bu kapsamda ilgili daireden konuya ilişkin görüş alındığını kaydetti.

Can Atalay ve Gezi süreci çok uzamayacak

Özkaya, Can Atalay'ın yaptığı üçüncü hak ihlali kararı ile Gezi davasında yapılan bireysel başvuruların ne zaman gündeme alınacağına ilişkin soruya ise "Dosyalar hazır olduğunda incelenip değerlendirilecek. Takvim veremiyorum şu an ama süreç çok uzamaz" dedi.

Özkaya, Can Atalay krizinin çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmediği sorusuna "Bu konuda bir şey söylemem uygun olmaz. Ancak hiçbir şey yapmıyor değiliz" dedi

Sokak hayvanları düzenlemesi

Özkaya, sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin de ilgili raportöre talimat verdiğini açıklayarak, "Elindeki dosyaları bir kenara bırak, bu dosyaya yoğunlaş dedik. Rapor tamamlandığında bekletmeksizin gündeme alınacak. Bu konunun kamuoyu gündeminden çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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