AYM Başkanından bireysel başvuru şikayeti

Avrupa Konseyi tarafından uygulanan "Anayasa Mahkemesi'nin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen toplantıya katılan Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Türkiye'de yapılan başvuru sayısının neredeyse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile aynı olduğunu belirtti.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen ve Avrupa Konseyi Ankara Ofisi Başkanı Cristian Urse, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu'nun yanı sıra çok sayıda hakim ve savcının katıldığı toplantıda konuşan Arslan, sadece Ocak ayında 12 bin bireysel başvuru yapıldığını ve bu sayının Almanya ve İspanya Anayasa Mahkemeleri'ne yılda gelen başvuru sayısından daha fazla olduğunu vurguladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan

Bireysel başvuru uygulamasının amacı

Bu durumun işlerini zorlaştırdığını kaydeden Zühtü Arslan, "Bireysel başvurunun Türkiye'de 2010 Anayasa değişikliğiyle sistemimize girdiğini düşündüğümüzde anayasa değişikliğinin gerekçesine bakmak gerekiyor. Bu gerekçeye baktığınızda iki şey olduğu söyleniyor. Birincisi hak ihlali iddialarının ulusal sınırlar içerisinde halledilerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmasını engellemek. Başka bir ifadeyle AİHM önünde Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayısını azaltmak ve bununla bağlantılı olarak ihlal sayısını azaltmak. Bu ulusal başvurunun pratik amacı. Tabii bir de ilkesel amacı var. Bu da temel hak ve özgürlüklerin korunmasının standardını yükseltmek" dedi.

Bütün zorluklara ve her geçen gün artan iş yüküne rağmen Türkiye'de bireysel başvurunun etkili bir hak arama yolu olarak tesis edildiğini aktaran AYM Başkanı, diğer yandan başvuruların iş yükünü dramatik boyutlara taşıdığını ifade etti.

"Tek rakip AİHM"

Bireysel başvuru sayısında AYM'nin "tek rakibinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)" olduğunu kaydeden Arslan, "AİHM önünde şu anda 70 bine yakın derdest başvuru bulunmaktadır ve bu başvurular 47 ülkeden alınan başvurular. Anayasa Mahkemesi neredeyse tek başına AİHM'in 47 ülkeden aldığı kadar başvuru alıyor. Dolayısıyla bu mesele çözülmesi gereken acil meselelerden biri. Anayasa Mahkemesi'nin işini yapmasını engelleyen bir diğer tehdit de objektif etkisinin hayata geçirilememesi. Bununla şunu kastediyoruz. Bireysel başvurunun amacı tek tek sivrisinekleri yok etmek değildir, sivrisinekleri üreten bataklığı kurutmaktır" dedi.

DHA / ET,BK

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