AYM Başkanı'ndan AYM kararlarına uyulması çağrısı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin töreninde konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, hukukun üstünlüğüne vurgu yapan açıklamalar yaptı. "Anayasa hükümleri; yasama, yürütme ve yargı oganlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayan üstün hukuk kurallarıdır" ifadelerini kullanan Arslan, "anayasaya ve ilgili kanuna göre idari ve yargısal makamların AYM kararlarını uygulamakla yükümlü" olduğunu söyledi.

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende "Öte yandan hukukun üstünlüğü, İstiklal Marşı'nın temel değerlerinden olan milletin varlığı, birliği ve istiklalinin sağlamanın da gereğidir" ifadelerini kullandı.

"Anayasa'yı işlevsiz hale getirebilir"

"AYM kararlarının bağlayıcılığı ve buna bağlı olarak uygulanma zorunluluğunun, anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasının da güvencesi" olduğunu vurgulayan Arslan, "AYM kararlarının uygulanmaması, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir" uyarısında bulundu. Arslan, "Anayasa'nın anlamsız hale geldiği, bireylerin ve toplumun hukuka ve devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri bir arada tutan değerleri koruma imkanı kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bireysel başvurular

AYM'ye yapılan bireysel başvurulara da değinerek bunun hukuk sisteminde gerçekleştirilen önemli bir reform ve çok önemli kazanım olduğunu söyleyen Arslan, bazı arazi sorunlara rağmen istatistiklere bakıldığında bireysel başvuru hakkının başarılı bir şekilde uygulandığını belirtti.

Son 4 yılda yıllık bazda ortalama 40 bin başvurunun AYM'ye yapıldığına dikkat çeken Arslan, bunun "gerçekten büyük bir sayı" olduğunu da vurguladı.

AYM ile ilgili tartışmalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak'taİrfan Fidan'ı AYM üyesi olarakatamıştı. Ancak Erdoğan'ın Yargıtay'a atanmasından iki ay sonra Fidan'ı AYM üyeliğine ataması tartışmalara neden olmuştu. Ayrıca bazı davalarda birinci derece mahkemelerin AYM kararlarını uymaması da tartışmalara neden oluyor.

AYM, eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nın bireysel başvurusunda "hak ihlali" kararı vermiş, ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin kararına uymamıştı. AYM de Berberoğlu'yla ilgili hak ihlali kararının uygulanmamasını sert ifadelerle eleştirerek TBMM ve HSK'yı göreve çağırmış ve kararlara uyulmamasının cezai sorumluluklar doğuracağına da dikkat çekmişti.

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe