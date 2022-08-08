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AYM: A9 TV'ye verilen RTÜK cezası hak ihlali

Alican Uludağ
6 saat önce

Anayasa Mahkemesi'nden Adnan Oktar'ın televizyonu için RTÜK'e uyarı niteliğinde bir karar çıktı. Mahkeme, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun A9 TV'ye verdiği cezanın ifade özgürlüğü ihlali olduğuna hükmetti.    

https://www.dw.com/tr/aym-a9-tvye-verilen-rt%C3%BCk-cezas%C4%B1-hak-ihlali/video-62772642

Anayasa Mahkemesi, Basın İlan Kurumu'nun gazetelere yönelik cezalarını hak ihlali görmesinin ardından bu kez RTÜK'ün TV'lere uyguladığı yaptırımlarla ilgili dikkat çekici bir karara imza attı. 

RTÜK, A9 TV'de yayımlanan "Adnan Oktar ile Sohbetler" adlı programa 2014 yılında uyarı cezası vermiş, kararın gerekçesi ise kanalda toplumun manevi değerlerine aykırı yayın yapılması iddiası olmuştu. 

RTÜK, yayında ayet ve hadislerle ilgili yapılan yorumların ardından çeşitli müzikler eşliğinde dekolteli kadınlar ile erkeklerin dans etmesinin dinî konuların ciddiyeti ile bağdaşmadığı ve bunun belli dinî değerleri taşıyan insanların incinmesine sebebiyet verdiğini öne sürdü. 

Anayasa Mahkemesi ise kararında, nesnel hiçbir veriye dayanmaksızın ve yalnızca soyut bazı mülahazalarla sosyal medya kampanyaları ve RTÜK şikâyetlerinin herhangi bir özgürlüğe yapılan müdahalenin gerekçesi olarak kullanılamayacağı uyarısında bulundu.

Kararda, programa katılanların kendi dinleri ile ilgili yorumlarını ve alışıldık dinî uygulamaların neler olduğunu sorgulamanın yargı organlarının ve idarenin ilgisi dışında olması gerektiği kaydedildi.

 

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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