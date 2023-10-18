AYM 25 Ekim'de Can Atalay'ı görüşecek

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 12 Ekim'de gündemine aldığı ancak görüşmeyi ertelediği cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ın hak ihlali başvurusunu 25 Ekim'de inceleyeceği duyuruldu.

Atalay'ın bireysel başvurusu 5 Ekim'de Anayasa Mahkemesi 2. Bölümü'nde görüşülmüştü. Beş üyenin olduğu 2. Bölüm, Atalay'ın başvurusunu AYM Genel Kurulu'na sevk etme kararı almıştı. Sevk kararında, "Başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü 28. maddesi uyarınca Genel Kurul’a sevkine karar verildi" ifadeleri kullanılmıştı.

AYM Genel Kurulu ise Atalay'ın başvurusunu 12 Ekim'de görüşme kararı aldı. Genel Kurul, Atalay dosyasını daha sonra görüşmeyi erteledi.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın başvurusunu, toplantıda bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine ileri bir tarihe ertelediği öğrenildi.

Can Atalay'ın bireysel hak ihlali başvurusunun konusu, Yüksek Mahkeme'nin internet sitesinde "Başvuru; milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir" ifadeleri ile özetlenmişti.

Can Atalay'ın yargı süreci nasıl gelişti?

Can Atalay, Gezi Davası'nda Osman Kavala ile birlikte yargılanan sekiz sanıktan biri. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Nisan 2022 tarihinde Gezi Davası'nda Osman Kavala'yı "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay'ın arasında bulunduğu yedi sanığı ise "darbeye teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı ve Atalay'la birlikte yedi sanığın da tutuklanmasına karar verdi. Oysa aynı davada mahkeme, daha önce beraat kararı vermiş ancak Yargıtay tarafından karar bozulmuştu.

Atalay, cezaevinde tutuklu bulunurken 14 Mayıs seçimlerinde TİP'ten Hatay milletvekili seçildi. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay'ın yasama dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesiyleyargılamada durma kararı verilmesi ve tahliye edilmesi talebini reddetti. Daire, 28 Eylül 2023 tarihinde Osman Kavala, Can Atalay, Mine Özerden, Çiğdem Mader, Tayfun Kahraman'ın cezasını da onadı.

ANKA,DW/HS,JD

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