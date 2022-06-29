Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun CHP'den istifa etti

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile eşi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun, CHP'den istifa etti.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Tuba Torun, parti üyeliklerinden istifa etti. Parti yetkilileri, Erdoğdu ile eşinin kendileri üzerinden CHP'nin yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'le yaptığı telefon görüşmesi, Cumartesi akşamı Pomen'e ait olduğu iddia edilen bir Twitter hesabından paylaşılmıştı. Görüşme kaydında, Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun'un Parti Meclisi'ne girebilmesi için çaba harcadığını ve bunun için de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile defalarca konuştuğunu söylediği duyuluyordu.

"Partinin yıpratılmaması için bu kararı aldılar"

Erdoğdu'nun aynı zamanda eşi Tuba Torun'la ilgili kullandığı ifadeler de tartışma konusu oldu. Erdoğdu, görüşme kaydının ortaya çıkması üzerine yeni eşinden özür diledi.

Tartışmalar üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Öztrak'ın bu açıklamasının ardından Erdoğdu ve Torun, bugün CHP üyeliklerinden istifa etti. Parti yetkilileri, "Sayın Genel Başkanımız, yaşanan süreç ile ilgili kararı, kendi takdirlerine bırakmıştı" ifadesini kullandı. Yetkililer Erdoğdu ve Torun'nun CHP'nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını kaydetti.