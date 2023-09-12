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Ayhan Bora Kaplan tutuklandı

12 Eylül 2023

Ankara'da yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı açıklanan ve organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan tutuklandı.

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Türkei Ankara | Polizei Operation | Festnahme Ayhan Bora Kaplan
Fotoğraf: DHA

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Ankara'da gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklandığı açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' olarak bilinen (nüfusta kayıtlı adı soyadı Bora Kaplan) silahlı suç örgütünün lider, yönetici ve üyeleri başta olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alınmış olup 11/09/2023 tarihinde adliyeye çıkarılmışlardır. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonucunda suç örgütü lideri Bora Kaplan dahil olmak üzere 14 şüpheli tutuklanmış, 15 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır" denildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayhan Bora Kaplan'ın yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak isterken Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını duyurmuştu. Kaplan'ın üst düzey bürokrat ve siyasiler tarafından kullanılan VIP bölümünden Almanya'nın Köln kentine gitmeyi planladığı iddia edildi.

Operasyondan bir hafta önce oğlunun sünnet düğününde halay çekerken görüntülenen Kaplan'ın davetlileri arasında, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Barış Çakıcı da vardı.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberinde, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi TRT Genel Müdürlüğü önüne kalaşnikoflu 'adamlarıyla' giden Kaplan'ın burada telefonla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştuğu iddia edildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul milletvekili Ahmet Şık ise telefonları narkotik şube tarafından dinlenen Ayhan Bora Kaplan'ın Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin kayıtlarının Ankara Adliyesi emanetinde olduğunu savundu.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaları "iftira" diye nitelendirerek, suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. 

Gazeteci Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ve Timur Soykan'ın 2021 yılında kaleme aldığı Duvar isimli kitapta, Ayhan Bora Kaplan'ın Ankara'nın Çinçin Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı, uyuşturucudan kazandığı para ile tefecilik yaptığı, yüksek faizle verdiği parayı ödeyemeyenlerin iş yerlerine el koyduğu iddia ediliyor. 

Ayhan Bora Kaplan'ın adı, Tatar Aşireti'ne mensup iş insanı Mahfuz Tatar'ın öldürüldüğü haberleriyle de gündeme gelmişti. İddialara göre, Mahfuz Tatar, Filistin Caddesi’ndeki bir barın önünde Ayhan Bora Kaplan'ın 'adamları' tarafından öldürüldü.

DHA, DW/ HT,KE,BÜ

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