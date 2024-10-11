Ayhan Bora Kaplan için müebbet ve 150 yıl hapis talebi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle ilgili davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, Kaplan hakkında farklı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 150 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü hakkındaki davanın Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devam edildi.

14'ü tutuklu 61 kişinin yargılandığı davanın Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşmasında Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, Ayhan Bora Kaplan ve Fethi K. hakkında "silahlı örgüt kurma ve yönetme suçları"ndan birer kez ağırlaştırılmış müebbet isterken bu sanıklara ayrıca "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek," yedi kişiye yönelik "kasten yaralama," "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma," iki kişiye yönelik "nitelikli yağma," "eziyet," "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme," "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından da 150 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı, 16 sanık hakkında ise beraat talebinde bulundu.

Gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurt dışından gelmesinin beklenmesine karar verilirken duruşmada Savcı, itiraz üzerine bir üst mahkeme olan Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin tahliyesine karar verdiği dört sanığın hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti. Ayhan Bora Kaplan davasının sanıkları Tansel A., Uğur P., Hasan Can S. ile Hasan A., Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edilmişti.

Bir sonraki duruşma 11 Kasım'da

Dosyada örgüt yöneticisi olarak isimleri geçen Mutlu A., Yusuf İzzet S. ve Kanber K.'nin ise mevcut deliller gözetilerek "örgüt üyeliği"nden ceza almaları istendi. Bu isimlerle birlikte 33 kişi hakkında 3’er yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Aralarında eski emniyet mensubu Necdet Atilla Ç.'nin de bulunduğu dört sanık içinise "silahlı örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcı, maktul Semih Arslan'ın ölümüne ilişkin dosyanın da başka bir esas numarasına kaydedilerek ayrılması isteminde bulundu.

Duruşma, sanıkların ve sanık avukatlarının esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmaları için 11 Kasım'a ertelendi.

Rüşvet davasında da ilk duruşma görüldü

Ankara Emniyet Müdürlüğünde dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan, eski Ankara Asayiş Şube Müdürü Oben Özay, Başkomiser Ercan Karagöz ve polis Serdar Coşkun'un Ayhan Bora Kaplan'dan rüşvet aldıkları iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması ise Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar Ercan Karagöz, Alp Arslan, Oben Özay ve Serdar Coşkun katılırken bu dosya kapsamında tutuksuz yargılanan ama hakkında silahlı suç örgütü kurduğuna yönelik açılan davada tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan duruşmaya, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya katılacağı gerekçesiyle mazeret sundu.

Duruşmada ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı, sanıklar hakkında mal varlığına yönelik uygulanan ihtiyati tedbir kararlarına devam kararını verirken duruşmayı da 20 Aralık 2024 tarihine erteledi.

ANKA/CÖ,JD

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