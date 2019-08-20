 Ayhan Bilgen ifadeye çağırıldı | TÜRKİYE | DW | 20.08.2019

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TÜRKİYE

Ayhan Bilgen ifadeye çağırıldı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'i ifadeye çağırdı.

Ayhan Bilgen

Ayhan Bilgen

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Ayhan Bilgen Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Hakkımda 'silahlı örgüt kurmak ve yönetmek' iddiasıyla yeni bir dosya hazırlığını duyuyor onlara da 'kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak mutlaka' parçasını armağan ediyorum!" ifadelerine yer verdi.

Ayhan Bilgen'in önümüzdeki günlerde ifade vermeye gideceği belirtildi.

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Pazartesi günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi bu üç ismin yerine söz konusu illerin valileri görevlendirilmişti.

 

BW/GA

©Deutsche Welle Türkçe

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