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"Ayasofya'ya yakışmıyor" | Nevşin Mengü Soruyor

7 saat önce

Nevşin Mengü Soruyor'un konukları İBB Gen. Sekreter Yrd. Mahir Polat ve gazeteci Serdar Ali Çelikler'di. Ayasofya'nın İmparator Kapısı'ndaki tahribatla ilgili konuşan Polat, "Muhtemelen ahşabı macunla kapatarak üzerini boyamışlar. Böyle bir restorasyon olmaz. Ayasofya'ya yakışmıyor" dedi. Yeni spor yasası teklifiyle ilgili konuşan Çelikler ise bu kanunun uygulanmasındaki güçlüklere dikkat çekti.

https://www.dw.com/tr/ayasofyaya-yak%C4%B1%C5%9Fm%C4%B1yor-nev%C5%9Fin-meng%C3%BC-soruyor/video-61552224
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