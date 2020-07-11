 Ayasofya tepkisi: Türkiye-AB müzakereleri sonlandırılsın | ALMANYA | DW | 13.07.2020

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ALMANYA

Ayasofya tepkisi: Türkiye-AB müzakereleri sonlandırılsın

Alman siyasetçi Florian Hahn, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını "ortak Avrupa kültürüne karşı bir provokasyon" olarak nitelendirdi ve Türkiye ile adaylık müzakerelerinin sonlandırılmasını istedi.

Hagia Sofia Mosque Türkei Istanbul (AFP/Getty Images)

Alman Federal Meclisi'nde Birlik Partileri (CDU/CSU) Avrupa Politikaları Sözcüsü Florian Hahn, Türkiye'de Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp camiye dönüştürülmesi kararına tepki gösterdi.

Kararı, "Ortak Avrupa kültürüne karşı bir provokasyon" olarak nitelendiren Hahn, kararın "Türkiye'nin yıllardır Avrupa Birliği'nden giderek artan yabancılaşmasını" da gösterdiğini söyledi.

Hahn, "Bundan bazı sonuçlar çıkarmalı ve Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerini sonlandırma cesareti göstermeliyiz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

AB ve BM'nin tepkisi

AB Dış İlişkiler ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararından üzüntü duyduğunu açıklamıştı. Borrell, Ayasofya'nın "güçlü bir sembolik, tarihi ve evrensel değer" taşıdığını ifade etmişti. 

Florian Hahn

Florian Hahn

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) da Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararını "derin üzüntüyle" karşıladığını açıklamış ve UNESCO Genel Sekreteri Audrey Azoulay "Ayasofya, mimari bir başyapıt ve aynı zamanda yüz yılllardır Avrupa ile Asya arasındaki etkileşimlerin eşsiz bir tanığı. Müze statüsü, mirasının evrensel niteliğini yansıtıyor ve onu diyoloğun güçlü bir sembolü haline getiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

İlk namaz 24 Temmuz'da

Cuma günü Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı imzalamıştı. Erdoğan daha sonra  Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını da duyurdu. 

537 yılında Doğu Roma İmparatorluğu döneminde kilise olarak inşa edilen Ayasofya, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1453'te İstanbul'u ele geçirmesinin ardından, Padişah Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından 11 yıl sonra, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile cami statüsünden çıkarılarak müzeye dönüştürülen yapı, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

dpa,DW/HS,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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