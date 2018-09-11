Ayşen Gruda hayatını kaybetti

Türk sinema ve tiyatrosuna damgasını vuran simge isimlerden Ayşen Gruda, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 74 yaşındaki Gruda pankreas kanseri hastalığı nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakımdaydı.

Vefatının ardından tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, Gruda'nın genel durumunun son iki gündür kötüleştiği ve tedaviye yanıt alınamadığı belirtilerek sanatçının saat 13.45'te hayatını kaybettiği bildirildi.

"Domates Güzeli"

1944 yılında İstanbul'da doğan Gruda, Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başlayarak 1962 yılında "Kongre Eğleniyor" adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolünü canlandırdı. 1977 yılında bir televizyon skeçinde canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakteri, uzun yıllar boyunca "Domates Güzeli" olarak anılmasına neden oldu.

"Hisseli Harikalar Kumpanyası", "Hababam Sınıfı", "Gırgıriye", "Güngörmüşler", "Tosun Paşa" gibi klasikleşmiş film ve müzikallerde rol alan Gruda, Adile Naşit ile birlikte Ertem Eğilmez filmlerinin de çekirdek kadro oyuncuları arasındaydı.

Gruda 2006'da Sadri Alışık Ödüllerinde ve 2010'da Uluslararası Altın Portakal Film Festivalinde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 2012'de de İstanbul Film Festivalinin "Onur Odülü"ne layık görüldü.

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DW/BK,GA

© Deutsche Welle Türkçe