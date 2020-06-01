 Ayşe Erkmen′e Vogelmann Heykel Ödülü | YAŞAM | DW | 03.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Ayşe Erkmen'e Vogelmann Heykel Ödülü

Ayşe Erkmen 2020 Ernst Franz Vogelmann Heykel Ödülü’ne layık görüldü. İstanbul ve Berlin’de yaşayan sanatçıya ödülü 17 Temmuz’da verilecek.

Ayşe Erkmen'in Berlin'in Kreuzberg semtindeki bir binanın üzerindeki işi

Ayşe Erkmen'in Berlin'in Kreuzberg semtindeki bir binanın üzerindeki işi

Ernst Franz Vogelmann Heykel Ödülü jürisi bu yılki ödülün "sıra dışı sanat anlayışın temsil eden ve işlerine yansıtan" Ayşe Erkmen'e verildiğini duyurdu.   

Ernst Franz Vogelmann Vakfı ve sanatçının eserlerinin sergilendiği Heilbronn Müzesi tarafından Cuma günü yapılan ortak basın duyurusunda, 30 bin euro tutarındaki ödülün 17 Temmuz'da Erkmen'e sunulacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, uluslararası düzeyde tanınan Ayşe Erkmen'in yer ve mekanla bağlantılı işlerinin "şaşırtmayı" başardığı belirtildi.

Vogelmann Sanat Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erkmen'in sürekliliği olan, sabit bir sanat ürününe her zaman şüpheyle yaklaştığına dikkat çekildi. Birçok işinin zamanla sınırlı olduğu belirtilerek, sergi sona erdiğinde Erkmen'in işlerinin de "ortadan kaybolduğu" belirtildi. Açıklamada, "Erkmen için önemli olan ya da varmak istediği sanatsal hedef, ortaya çıkan ürün ya da objeden ziyade, zihinlerde yer eden minimal dokunuşların oluştuğu bir durum" ifadeleri kullanıldı. 

Ayşe Erkmen

Ayşe Erkmen

71 yaşındaki sanatçının eserleri, "son derece sıra dışı ve çarpıcı" olarak niteldirildi. Ayşe Erkmen, örneğin 2017 Münster Heykel Projeleri sergisi kapsamında "Havadan Taşınan Heykel" ile 15'inci ve 16'ıncı yüzyıla ait heykelleri İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkılmış St. Paulus Katedrali üzerinde bir helikopter ile dolaştırdı. Beş yıl sonra ise Almanya'nın Essen kentinde "Kokerei Zollverein" adlı sergi mekânında iki kaplana ev sahipliği yaptı.

Ayşe Erkmen, "2017 Heykel Projeleri" (Skulptur Projekte 2017) için hazırladığı "On Water" adlı işinde mekân olarak Münster'in iç limanını kullanarak iki nehir kıyısını birbirine bağlayan bir iskele kurdu. Ziyaretçilere suda yürüyormuş hissi veren sanatçı, eseriyle sosyolojik ve şehir planlaması gibi sorunlara da dikkat çekti.

Ayşe Erkmen'in Münster'de insanları suyun üzerinde yürüttüğü On Water projesi

Ayşe Erkmen'in Münster'de insanları suyun üzerinde yürüttüğü "On Water" projesi

Üç yılda bir veriliyor

Ernst Franz Vogelmann Heykel Ödülü, 2008 yılından beri üç yılda bir dünya çapında çağdaş ve çok yönlü heykel sanatçılarına veriliyor. Ödülün geçtiğimiz yılki kazananları arasında Roman Signer (2008), Franz Erhard Walther (2011), Thomas Schütte (2014) ve Richard Deacon (2017) yer alıyor.

dpa/MK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Verhuellungskünstler Christo gestorben.

Giydirme sanatının ustası: Christo 01.06.2020

Binaları, parkları, doğal alanları giydirmesiyle dikkat çeken ünlü sanatçı Christo, Pazar günü New York'ta hayata veda etti.

Denkmal der Menschlichkeit Mehmet Aksoy

AYM’den "ucube" heykel için ihlal kararı 25.11.2019

Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın “ucube” dediği İnsanlık Anıtı heykelinin yıkılmasına ilişkin AYM’den karar çıktı. AYM, devletin heykeltıraş Aksoy’un ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine ve 20 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Goldene Erdogan-Statue in Wiesbaden

Erdoğan'ın Wiesbaden'deki heykeli kaldırıldı 29.08.2018

Wiesbaden'e dikilen 4 metre yüksekliğindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykeli güvenlik gerekçesiyle kaldırıldı. Heykel sanat festivali çerçevesinde tartışma ortamı yaratmak amacıyla dikilmişti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya'da internette nefret suçlarına ağır cezalar geliyor

Almanya’da internette nefret suçu işleyen, başkalarını taciz ya da tehdit edenler bundan böyle daha hızlı tespit edilip ağır cezalara çarptırılacak. İlgili yasal düzenleme bugün Eyalet Temsilciler Meclisi’nde onaylandı.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    