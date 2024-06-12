Ayşe Ateş: İftiraları ve tehditleri anlattım

Cinayete kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ateş, görüşmede Erdoğan'a içinde üç adet ok bulunan bir sadak ile Necip Fazıl Kısakürek'in "Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar" isimli kitabını hediye ettiğini belirtti.

"Görüşme esnasında, Sinan’ın hakkında ve benim hakkımda ortaya atılan FETÖ'cü ima, iddia ve ithamlarının ihbar kabul edilip hakkımızda kapsamlı bir güvenlik soruşturması yapılmasını ve neticenin de kamuoyu ile paylaşılmasını talep ettim" diyen Ayşe Ateş kendisine ve Sinan Ateş'e atılan diğer iftiraları ve kendisine yöneltilen tüm tehditleri de anlattığını ifade etti.

Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a konuyla ilgilenilmesi, bu kişiler hakkında işlem yapılması için ivedilikle harekete geçilmesi talimatı verdiğini aktardı.

"Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'mız daha sıkı korunup kızlarımla daha sosyal bir hayat sürmemiz için de gerekenin yapılmasını söyledi" diyen Ayşe Ateş "Bu kapsamda bugüne dek özellikle sosyal medya üzerinden hem Sinan’a hem de bana yönelik yapılan tehdit ve hakaretleri içeren ekran görüntüleriyle oluşturduğumuz arşivi dosya hâline getirip avukatımız Sayın Ali Yücel aracılığı ile ilgili makamlara en kısa sürede teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş ve kızları Bengisu ve Banuçiçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Fotoğraf: DHA

"Kızlarım dün gece rahat uyudular"

Ayşe Ateş "Sayın Cumhurbaşkanı’mızın beni ve kızlarımı makamına kabul edip dinlemiş olması bizim için büyük anlamlar ihtiva ediyor. Aziz milletimizin vicdan sahibi fertleriyle birlikte devletimizin de yanımızda olduğunu görmek sürekli ölüm korkusuyla yaşayan kızlarımın gönlünü bir nebze olsun ferahlatırken bana da yürüttüğüm adalet mücadelesinde güç verdi. Kızlarım dün gece rahat uyudular. Ben rahat uyudum. Öyle ki küçük kızım Banuçiçek uzun zaman sonra ilk defa odasında tek başına uyumak istedi" dedi.

"Gerçek başarı adalet tesis edildiğinde elde edilecek"

Erdoğan'ın kendilerini kabul etmesinin bir başarı yahu kazanılmış bir zafer olmadığını söyleyen Ayşe Ateş "Çünkü bize göre gerçek başarı adalet tesis edildiğinde, gerçek zafer ise bütün azmettiricilerin ve faillerin bileğine kelepçe takıldığında elde edilecektir. Şüphesiz ki bu zafer de başarı da aziz milletimizin adalete inanan vicdan sahibi insanlarına ait olacaktır. Bu yolun sonunda 'Ne sağ ne sol, yalnızca adalet!' diyenler kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş "Mücadelemizin ne ortasındayız ne de sonunda. Mücadelemiz yeni başladı. Eskisinden daha gür bir sesle 'Adalet! Adalet!' diye haykıracağız. Hukuktan üstün olduğu, yargıyı etki altına alabileceği, işlediği cinayeti karartabileceği gafletine düşen her kim varsa hukuk kitaplarını sayfa sayfa yedirecek, bu ülkenin mahpushanelerini köşe bucak gezdireceğiz" diye yazdı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın en merkezi noktalarından olan Çukurambar'daki ofisinden çıkarken, beş kurşunla öldürüldü.

DW / EC, HT

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