Avusturyalı taraftar grupları ırkçı tezahürata karşı çıktı

Avusturya Futbol Federasyonu (ÖFB) ve resmi ÖFB taraftar dernekleri, Türkiye mücadelesi öncesi statta Avusturyalı taraftarlar tarafından atılan ırkçı sloganları reddeden bir açıklama yayınladı. Tüm resmi taraftar derneklerini kapsayan "Fankurve Österreich", Perşembe günü yaptığı açıklamada, kendi amigo liderlerinden hiçbirinin Avrupa Şampiyonası maçları öncesinde veya sırasında "L'amour toujours" şarkısının melodisi eşliğinde, "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" sloganını atmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, "ÖFB ile birlikte açık ve hoşgörülü bir tribün için buradayız" denildi.

Salı günü Leipzig'de Türkiye ile oynanan ve Avusturya'nın 2-1 mağlup olduğu maç öncesinde Avusturyalı taraftarların attığı slogan, İsviçre televizyonu SRF'nin yayına yansımıştı. Açıklamada, söz konusu görüntülerin Leipzig'de planlanan bir taraftar yürüyüşü öncesindeki buluşma noktasından olduğu öne sürüldü.

Avusturya şarkı için izin istemişti

Söz konusu şarkı, Almanya'da Sylt adasında düzenlenen bir partide şarkının sözlerinin "Yabancılar dışarı, Almanya Almanlarındır" şeklinde değiştirilerek söylenmesi ile yeniden gündeme gelmişti. Ülkede bu olayın öncesinde ve sonrasında ırkçı şarkı sözlerinin duyulduğupek çok başka olay da yaşandı. Bu nedenle orijinali İtalyan DJ Gigi D'Agostino'ya ait şarkının çaılnmasına bazı halk festivallerinde ve Avrupa Şampiyonası etkinliklerinde izin verilmiyor.

Avusturya Milli Takımı'nın maçlarında sık sık söylenen şarkılar arasında yer alması nedeniyle ÖFB, Avrupa Şampiyonası'ndaki zaferlerden sonra parçanın Almanya'daki stadyumlarda da çalınması için başvuruda bulunmuştu. Ancak ırkçı sloganların kullanıldığı olaylardan sonra ÖFB talebini geri çekti.

dpa / SÖ,ET

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