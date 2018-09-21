Avusturyalı gazeteci Zirngast'ın yargılanmasına başlanıyor

Avusturyalı gazeteci Max Zirngast hakkında açılan davanın görülmesine bugün Ankara'da başlanıyor. Savcılık iddianamade Zirngast'ın TKP (Türkiye Komünist Partisi) / Kıvılcım örgütüne üye olduğunu iddia ediliyor. Zirngast ise hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep ediyor.

Aralarında re:volt'un da bulunduğu sol görüşlü yayınlar için yazan ve üç buçuk yıldır Ankara'da yaşayan gazeteci ve öğrenci 30 yaşındaki Max Zirngast, geçen yıl Eylül ayında evinde gözaltına alınmış ve 10 günlük gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konulmuştu.

TKP (Türkiye Komünist Partisi)/Kıvılcım örgütüne üye olmakla suçlanan Zirngast ifadesinde Sosyalist olduğunu ve evrensel değerleri savunduğunu belirterek, "Ben hiçbir şekilde gizli faaliyette bulunmadım. Şimdi de hayatımı kurmak için ev aldım. Suçlandığım örgütü bilmiyorum. Almanca, İngilizce ve Türkçe dilleri arasında çeviri yapıyorum. Evimde bulunan kitapların bir çoğu Hikmet Kıvılcımlı'ya aittir. ODTÜ'de okurken Kıvılcımlı hakkında hocama sunum yaptım" diye konuşmuştu. Avusturya hükümeti ODTÜ siyaset bilimi öğrencisi Zirngast'ın serbest bırakılmasını talep etmişti.

Adli kontrol şartıyla serbest kalan Zirngast o tarihten bu yana her hafta karakola giderek imza vermekle yükümlü.

DW, AFP / HT, SSB

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