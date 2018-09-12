 Avusturyalı gazeteci Max Zirngast Türkiye′de tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 21.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Avusturyalı gazeteci Max Zirngast Türkiye'de tutuklandı

Avusturyalı gazeteci Zirngast, Türkiye'de "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı. Zirngast ifadesinde "Suçlandığım örgütü bilmiyorum. Almanca, İngilizce ve Türkçe dilleri arasında çeviri yapıyorum" dedi.

default

Terör suçlamasıyla dokuz gün önce Ankara'da gözaltına alınan Avusturyalı gazeteci Max Zirngast, Perşembe gecesi "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Türkiye'de yaşayan gazeteci ve araştırmacı 29 yaşındaki Max Zirngast, Ankara'da 11 Eylül'de iki arkadaşıyla beraber gözaltına alınmıştı. Gözaltı süresi uzatılan Zirngast, dün savcılığa ifade verdi. Avusturyalı gazeteci savcılık ifadesinde, araştırmacı olduğunu belirterek, evinde sol ve sağ ideolojiye ait kitaplar olduğunu, Toplumsal Özgürlük Partisi’nin herhangi bir yasa dışı faaliyetinde yer almadığını söyledi.

Savcı Zirngast'a, sosyalist yazar Dr. Hikmet Kıvılcımlı için düzenlenen bir anmada açılan "Parlak Bir Kitap Değil Savaşçı Bir Hayat" afişini; DHKP-C, MLKP, THKO, PKK örgütleri ile herhangi bağlantısının olup olmadığını ve toplumsalozgurluk.org sitesinde yayınlanan bazı yazılarını sordu.

"ODTÜ'de sunum yaptım"

Avusturyalı gazeteci ve araştırmacı, savcılık ifadesinde, sosyalist bir insan olarak evrensel değerleri savunduğunu ve üç senedir Türkiye'de yaşadığını söyledi. Zirngast, "Ben hiçbir şekilde gizli faaliyette bulunmadım. Şimdi de hayatımı kurmak için ev aldım. Suçlandığım örgütü bilmiyorum. Almanca, İngilizce ve Türkçe dilleri arasında çeviri yapıyorum. Evimde bulunan kitapların bir çoğu Hikmet Kıvılcımlı'ya aittir. ODTÜ'de okurken Kıvılcımlı hakkında hocama sunum yaptım" dedi.

Avukatı Murat Yılmaz ise, müvekkilinin Türkiye'de yasal bir şekilde bulunduğunu, yazılarının terörü savunmadığını ve terör amacı doğrultusunda bir faaliyeti bulunmadığını ifade etti.

lk günden beri kitaplar soruluyor"

Dokuz gündür gözaltında bulunan Max Zirngast, "TKP (Türkiye Komünist Partisi) Kıvılcım Örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle dün gece iki arkadaşıyla beraber tutuklandı. DW Türkçe'ye konuşan avukat Tamer Doğan, dosyada Zirngast'ın tutuklanmasını gerektirecek hiçbir husus bulunmadığını belirterek, "ODTÜ'de hocasının denetiminde Hikmet Kıvılcımlı sunumu yapmış. Evindeki kitaplar yasadışı değil, Dr. Hikmet Kıvılcımlı'ya ait kitaplar var. İlk günden beri bu kitapların neden evinde bulunduğu soruluyor" dedi. Doğan ayrıca, örgüt üyeliği ile suçlanmasına karşı örgütle irtibatına dair detaylı soru yöneltmediğini de dile getirdi.

DW Türkçe'ye konuşan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner, Max Zirngast hakkında verilen tutuklama kararının ifade özgürlüğü hakkı ihlali olduğunu belirtti. Gardner, Türkiye'de benzer gerekçelerle verilen çok sayıda tutuklama kararı olduğunu söyleyerek, "Tutuklamanın bu tür durumlarda tedbir olarak uygulanması absürt. Bu tarz kararlar karşımıza yasal bir tedbir olmaktan ziyade cezalandırma girişimi olarak çıkıyor" dedi.

Burcu Karakaş

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Avusturyalı gazeteci Türkiye'de gözaltına alındı

Avusturyalı gazeteci Max Zirngast'ın "terör" suçlamasıyla Ankara'da terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi. (11.09.2018)  

Kurz: Türkiye gözaltının gerekçelerini açıklamalı

Avusturya Başbakanı Kurz dün Ankara'da bir Avusturyalı gazetecinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Kurz, Türkiye'nin gözaltının gerekçelerini açıklaması gerektiğini söyledi. (12.09.2018)  

Benzer içerik

Klausur der EVP-Fraktion des Europaparlamentes - Sebastian Kurz

Kurz: Türkiye gözaltının gerekçelerini açıklamalı 12.09.2018

Avusturya Başbakanı Kurz dün Ankara'da bir Avusturyalı gazetecinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Kurz, Türkiye'nin gözaltının gerekçelerini açıklaması gerektiğini söyledi.

Symbolbild Verhaftung

Avusturyalı gazeteci Türkiye'de gözaltına alındı 11.09.2018

Avusturyalı gazeteci Max Zirngast'ın "terör" suçlamasıyla Ankara'da terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

M100 Media Award - Deniz Yücel, Christian Lindner und Ines Pohl bei Verleihung des M100 Media Award 2018

Gazeteci Deniz Yücel M100 Medya Ödülü'nü aldı 18.09.2018

Çalışmalarında gösterdiği cesaretten dolayı M100 Medya Ödülü'ne layık görülen gazeteci Deniz Yücel Potsdam'da düzenlenen törenle ödülünü aldı. Ödül töreninde Türkiye'de basın özgürlüğü alanındaki ihlaller eleştirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Internationaler Tag der Pressefreiheit (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

Hayatın Sesi televizyonu yöneticilerine hapis cezası

Türkiye'de OHAL döneminde KHK ile kapatılan Hayatın Sesi televizyonunun üç yöneticisi 3'er yıl 9'ar ay hapis cezalarını çarptırıldı.  

FOTO-GALERİ

Schweiz Weingläser Weingut

Avrupa’nın en ünlü şarap bölgeleri

Nefes kesen manzaraları ve farklı iklim özellikleriyle Avrupa’nın şarap severlere sunabileceği çok şey var. Mosel’den Bordeaux’ya Toskana’dan Tokaj’a karşınızda Avrupa’nın en ünlü şarap bölgeleri.  