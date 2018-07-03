 Avusturya′dan sığınmacı anlaşmasına tepki | AVRUPA | DW | 03.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Avusturya'dan sığınmacı anlaşmasına tepki

Almanya'nın sığınmacı planında önemli bir rol biçtiği Avusturya'dan yeni bir açıklama geldi. Başbakan Kurz, Avusturya'nın aleyhine bir anlaşmaya yanaşmayacaklarını söyledi.

Sebastian Kurz ve Angela Merkel (Fotoğraf: Arşiv)

Sebastian Kurz ve Angela Merkel (Fotoğraf: Arşiv)

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Almanya'da Hristiyan Birlik partileri CDU ve CSU'nun üzerinde uzlaştığı sığınmacı anlaşmasına dair açıklamada bulundu. Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, "Almanya'nın ne planladığını hâlen tam olarak bilmiyoruz" diyen muhafazakâr siyasetçi, "Ancak Avusturya'nın aleyhine işleyecek bir anlaşmaya varmaya kesinlikle gönüllü olmadığımızı şimdiden söyleyebilirim" ifadesini kullandı. Kurz, Almanya'nın sıkı sınır politikaları uygulaması hâlinde Avusturya'nın da aynısını yapacağını sözlerine ekledi.

Almanya'da sığınmacı politikası konusunda görüş ayrılığı yaşayan Başbakan ve CDU lideri Angela Merkel ile aynı zamanda İçişleri Bakanı olan CSU Genel Başkanı Horst Seehofer'in vardığı sığınmacı anlaşmasında Avusturya'ya önemli bir rol biçiliyor.

Anlaşma, Almanya-Avusturya sınırında özel transit merkezleri kurulmasını ve hâlihazırda diğer AB ülkelerinde kayıt altına alınmış sığınmacıların bu merkezlerde tutulmasını öngörüyor. Sığınmacıların daha sonra ise ilk kayıt altına alındıkları ülkelere geri gönderilmesi planlanıyor. Ancak sığınmacılar sınır dışı edilmeden önce söz konusu ülkelerle ikili anlaşmalara varılması gerekiyor. CDU ve CSU, bu ülkelerin olumsuz bir yanıt vermesi durumunda, iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların Avusturya tarafından kabul edilmesi için Viyana yönetimini ikna etmeye çalışıyor.

Dışişleri Bakanı: Viyana'ya "danışılmadı"

CDU ile CSU arasındaki anlaşmanın sağlanmasının ardından gözlerin çevrildiği Avusturya'da hükümet, daha önce yaptığı açıklamada ülkenin "özellikle güney sınırlarını korumak için önlemler almaya hazır olduğunu" duyurmuştu. 1 Temmuz itibarıyla AB dönem başkanlığını devralan Avusturya'nın güney sınırında, birçok sığınmacının ulaştığı ilk AB ülkesi olan İtalya'nın yanı sıra Slovenya bulunuyor.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın ise CDU-CSU anlaşmasının Viyana'ya "danışılmadan" yapılmasına tepki gösterdiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı ve CSU lideri Seehofer, Perşembe günü Viyana'ya giderek Avusturya Başbakanı Kurz, Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache ve Avusturyalı mevkidaşı Herbert Kickl ile görüşmeler gerçekleştirerek hükümetin anlaşmaya ilişkin kaygılarını gidermeye çalışacak.

DW,dpa,AFP,AP/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Avusturya da 'sınırlarını korumaya' hazırlanıyor

Avusturya, Berlin'in mülteci politikasını değiştirmesi durumunda güney sınırlarında önlem alacağını duyurdu. Almanya'da başka bir ülkede kayıtlı mülteciler için 'transit merkezleri' kurulması planlanıyor. (03.07.2018)  

Beş soruda mülteci uzlaşması

Almanya'da CDU ve CSU mülteci politikası konusunda uzlaşma sağladı. Peki, uzlaşma neyi içeriyor? Hangi konular belirsiz? Beş soruda mülteci uzlaşmasını derledik. (03.07.2018)  

Juncker'den sığınmacı anlaşmasına olumlu görüş

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Almanya'da CDU ile CSU arasında varılan ve hükümetin dağılmasını engelleyen sığınmacı anlaşmasının AB hukukuyla bağdaştığı izlenimi verdiğini söyledi. (03.07.2018)  

Almanya'da hükümet krizi aşıldı

Berlin'de bir araya gelen Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteci politikaları konusunda uzlaşma sağladı. Kriz nedeniyle Seehofer'in istifası gündeme gelmişti. (02.07.2018)  

Yorum: Merkel Avrupa kalesine sığınıyor

DW Baş Editörü Ines Pohl, CDU ile CSU'nun mülteci politikası uzlaşmasına ilişkin yorumunda Merkel'in koalisyon hükümetini liberal mülteci politikasına son verme pahasına kurtarabildiği görüşüne yer veriyor. (03.07.2018)  

Benzer içerik

Belgien Brüssel - Angela Merkel und Jean-Claude Juncker

Juncker'den sığınmacı anlaşmasına olumlu görüş 03.07.2018

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Almanya'da CDU ile CSU arasında varılan ve hükümetin dağılmasını engelleyen sığınmacı anlaşmasının AB hukukuyla bağdaştığı izlenimi verdiğini söyledi.

Archivbild: Berlin - Merkel und Seehofer

CDU ve CSU yönetimlerinden olumlu sinyal 02.07.2018

Mülteci politikası konusunda derin görüş ayrılıkları yaşayan CDU ve CSU yönetimleri bugünkü buluşmaları öncesinde uzlaşma mesajı verdi.

Archiv - Angela Merkel und Horst Seehofer

Beş soruda mülteci uzlaşması 03.07.2018

Almanya'da CDU ve CSU mülteci politikası konusunda uzlaşma sağladı. Peki, uzlaşma neyi içeriyor? Hangi konular belirsiz? Beş soruda mülteci uzlaşmasını derledik.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Belgien EU-Gipfel in Brüssel | Angela Merkel, Bundeskanzlerin (Reuters/F. Lenoir)

Merkel: Türkiye'ye proje bazında ödeme yapılacak

Brüksel’de yapılan AB zirvesi göç konusunda saatler süren görüşmelerin ardından varılan uzlaşma ile sona erdi. Almanya Başbakanı Merkel Türkiye ile yürürlükteki mülteci mutabakatının önemine vurgu yaptı. 

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya'nın milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 