Avusturya'da "nöbetçi başbakan" Schallenberg göreve çağrıldı

Hükümet kurma görevinin aşırı sağcı parti FPÖ'ye verildiği Avusturya'da başbakanlığa geçici olarak Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg getiriliyor. Schallenberg 2021'deki krizde de kısa süreyle bu görevi üstlenmişti.

Başarısızlıkla sonuçlanan koalisyon görüşmeleri sonrası hükümet kurma görevinin aşırı sağcı parti Avusturya Özgürlük Partisi'ne (FPÖ) verildiği Avusturya'da başbakanlığa geçici olarak Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg getirilecek. Açıklama, Cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından yapıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in Schallenberg'i resmen "başbakanlık yönetimini sürdürme ve geçici hükümete liderlik etmekle" görevlendireceği duyuruldu.

Muhafazakâr çizgideki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) mensubu Schallenberg daha önce de 2021 yılında Başbakan Sebastian Kurz'un yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa etmesinin ardından iki aylığına bu görevi üstlenmişti. 55 yaşındaki ÖVP'li siyasetçi, Başbakanlık görevini aynı partiden Karl Nehammer'e devrettikten sonra Dışişleri Bakanlığı görevine geri dönmüştü.

Hükümet kurma görevi verilen aşırı sağcı lider Herbert Kickl Fotoğraf: Max Slovencik/APA/dpa/picture alliance

Aşırı sağcı parti hükümet kurmaya çalışacak

Avusturya'da geçen Eylül yapılan seçimlerin ardından muhafazakâr ÖVP, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya ve Liberal Forum (NEOS) arasındaki üçlü koalisyon görüşmelerinde hükümet kurulamamıştı. Koalisyon görüşmelerinin başarısızlığa uğraması üzerine Başbakan ve ÖVP lideri Nehammer her iki görevinden de ayrılma kararı aldı.

Bunun üzerine hafta başında Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen, hükümet kurma görevini FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl'e verdi. Aşırı sağcı FPÖ'nün Avusturya tarihinde sandıktan ilk kez birinci parti olarak çıktığı Eylül seçimlerinde en fazla ikinci oyu iktidardaki ÖVP almıştı. Ancak diğer partilerin FPÖ ile koalisyona yanaşmaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Van der Bellen hükümet kurma görevini ÖVP lideri Nehammer'e teslim etmişti.

ÖVP, hafta sonunda koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonlandırılmasının ardından FPÖ ile müzakereye hazır olduğunu duyurmuştu.

Avusturya'da yapılan anketler, Eylül'deki seçimlerde yüzde 28,8 oy alan aşırı sağcı FPÖ'nün oylarını yüzde 35-37 bandına kadar yükselttiğini gösteriyor. Seçimlerde ÖVP yüzde 26,3 oy alırken SPÖ ise yüzde 21,1'de kalmıştı.

DW,AP,Reuters/CÖ,JD

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