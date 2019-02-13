Avusturya'da mahkeme cami kapatmayı hukuka aykırı buldu

Viyana İdari Mahkemesi, Avusturya makamlarının Arap Dini Topluluğu'na ait altı caminin kapatılması yönünde aldığı kararın hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararında, Avusturya'daki dini kurumların sorunları gidermek için camilere yeterince süre tanımadığına dikkat çekildi.

Din İşleri Bakanı Gernot Bluemel mahkemenin kararını anlamadığını belirterek siyasi İslam ve radikal eğilimleri durdurmak için tüm seçenekleri kullanacaklarını dile getirdi. Kararı temyize taşınacağı açıklandı.

Avusturya'da hükümet, "siyasal ve radikal İslam"a karşı önlemler kapsamında Haziran ayında aldığı kararla yedi caminin kapatılacağını açıklamıştı. Kapatılması öngörülen yedi cami arasında Türk İslam Birliği ATİB’e bağlı bir cami de bulunuyordu. ATİB'e bağlı cami daha sonra tekrar ibadete açılmıştı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz liderliğindeki hükümetin aldığı karar, yabancı kaynaklar tarafından finanse edilen imamların araştırılmasını da kapsıyordu. Bu imamların ülkeden ihraç edilebileceği açıklanmıştı.

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dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe