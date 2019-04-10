 Avusturya′da Müslüman Kardeşler operasyonu | AVRUPA | DW | 09.11.2020

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AVRUPA

Avusturya'da Müslüman Kardeşler operasyonu

Avusturya'da Müslüman Kardeşler ve Hamas'la bağlantılı olduklarından şüphelenilen kişilerin ev ve işe yerlerine baskın düzenlendi. Baskınlar 60'tan fazla noktaya yapıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana geçen hafta terör saldırısına hedef olmuştu.

Avusturya'nın başkenti Viyana geçen hafta terör saldırısına hedef olmuştu.

Avusturya'da Müslüman Kardeşler ve Hamas'la bağlantılı olduğu gerekçesiyle aralarında özel konut, dernek, ofis ve işyerinin de bulunduğu 60'tan fazla noktaya baskın düzenlendi.

Graz Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi sabah saatlerinde düzenlenen baskınların bir hafta önce Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilintili olmadığı belirtildi.

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Alman hükümeti, Erdoğan ile Milli Görüş arasındaki bağlantıya dair bir soru önergesine verdiği yanıtta, 2016'dan bu yana temasın yoğunlaştığını bildirdi, Müslüman Kardeşler ile ilişkilere de dikkat çekti.

Almanya'da İslamcılığın yayılmasına karşı önlemler alınmasını talep eden AfD'nin önergesi mecliste tartışıldı. Önergede DİTİB ile Müslüman Kardeşler arasındaki bağlantının araştırılması isteniyor.

Alman iç istihbaratı KRV eyalet teşkilatının açıkladığı 2018 yılı raporunda Müslüman Kardeşler başta olmak üzere legal İslamcı yapılara dikkat çekildi. Rapora göre eyaletteki her sekiz camiden biri gözlem altında.

ABD'de Trump yönetimi, Mısır'da Sisi tarafından iktidardan alınan Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor. Kararın alınması, yaptırımların gündeme gelmesinin de önünü açacak.

DİTİB'in geçen hafta Almanya’nın Köln kentinde düzenlediği konferansa Müslüman Kardeşler örgütünden iki temsilcinin katıldığı iddiasına eleştiriler artıyor. Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir de tepki gösterdi.

Savcılık, terör örgütü üyeliği, kara para aklama ve terör finansmanı şüphesi ile 70'den fazla kişi hakkında soruşturma başlatıldığını, 30 zanlının ise acilen sorgulanacağını belirtirken, bazı konut, dernek ve şirketlerde de aramaların sürdüğünü açıkladı.

Savcılık açıklamasında Viyana, Aşağı Avusturya ve Steiermark'ta düzenlenen operasyonların bir yıldan fazla süren kapsamlı ve yoğun soruşturmalar neticesinde gerçekleştirildiği ifade edilerek operasyonların ülkedeki Müslümanlara ve İslami yapılanmalara yönelik olmadığının altı çizildi.

"Müslümanları korumak için"

Açıklamada, “Uygulanan önlemler daha ziyade dini, anayasaya aykırı ideolojileri yaymak için suistimal edenlere karşı Müslümanları korumaya da hizmet etmektedir” denildi.

Müslüman Kardeşler'in dini bir cemaat olmadığı, dini saiklere dayalı siyasi aşırılıkçılığı savunduğu belirtilen açıklamada, “Küresel faaliyet gösteren, radikal İslamcı, son derece Yahudi karşıtı bir örgütlenme” ifadelerine yer verildi.

Graz Savcılığı örgütün temel amacının, dünyanın tüm ülkelerinde İslam hukuku (Şeriat) temelinde bir İslam devleti (hilafet) kurmak olduğunu belirtti. Açıklamada Müslüman Kardeşler'in Avrupa ve Kuzey Amerika'da hedeflerine ulaşmak için şiddeti reddeden bir tutum sergilediği, ancak mevcut soruşturmalar ışığında Suriye ve Irak'taki radikal İslamcı terörist gruplarla yakın ideolojik ve mali ilişkilerinin tespit edildiği kaydedildi.

Reuters/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe 

 

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