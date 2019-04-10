Avusturya'da Müslüman Kardeşler operasyonu

Avusturya'da Müslüman Kardeşler ve Hamas'la bağlantılı olduğu gerekçesiyle aralarında özel konut, dernek, ofis ve işyerinin de bulunduğu 60'tan fazla noktaya baskın düzenlendi.

Graz Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi sabah saatlerinde düzenlenen baskınların bir hafta önce Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilintili olmadığı belirtildi.

Savcılık, terör örgütü üyeliği, kara para aklama ve terör finansmanı şüphesi ile 70'den fazla kişi hakkında soruşturma başlatıldığını, 30 zanlının ise acilen sorgulanacağını belirtirken, bazı konut, dernek ve şirketlerde de aramaların sürdüğünü açıkladı.

Savcılık açıklamasında Viyana, Aşağı Avusturya ve Steiermark'ta düzenlenen operasyonların bir yıldan fazla süren kapsamlı ve yoğun soruşturmalar neticesinde gerçekleştirildiği ifade edilerek operasyonların ülkedeki Müslümanlara ve İslami yapılanmalara yönelik olmadığının altı çizildi.

"Müslümanları korumak için"

Açıklamada, “Uygulanan önlemler daha ziyade dini, anayasaya aykırı ideolojileri yaymak için suistimal edenlere karşı Müslümanları korumaya da hizmet etmektedir” denildi.

Müslüman Kardeşler'in dini bir cemaat olmadığı, dini saiklere dayalı siyasi aşırılıkçılığı savunduğu belirtilen açıklamada, “Küresel faaliyet gösteren, radikal İslamcı, son derece Yahudi karşıtı bir örgütlenme” ifadelerine yer verildi.

Graz Savcılığı örgütün temel amacının, dünyanın tüm ülkelerinde İslam hukuku (Şeriat) temelinde bir İslam devleti (hilafet) kurmak olduğunu belirtti. Açıklamada Müslüman Kardeşler'in Avrupa ve Kuzey Amerika'da hedeflerine ulaşmak için şiddeti reddeden bir tutum sergilediği, ancak mevcut soruşturmalar ışığında Suriye ve Irak'taki radikal İslamcı terörist gruplarla yakın ideolojik ve mali ilişkilerinin tespit edildiği kaydedildi.

Reuters/TY,BK

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