Avusturya'da bakan koltuğuna uzmanlar oturacak

Avusturya'da Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Heinz-Christian Strache'nin seçim öncesi destek karşılığında kamu ihaleleri vaat ettiği gizli görüntülerinin ifşa olmasıyla ilgili kriz derinleşiyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in isteği üzerine koalisyon ortağı aşırı sağcı FPÖ'lü bakanların boşalan koltuklarına uzmanlar atayacak.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, FPÖ'nün tüm bakanlarını koalisyon hükümetinden çekeceğini duyurmasının ardından Başbakan Kurz da tüm FPÖ'lü bakanların azledilmesi önerisini kabul etti ve atanacak isimlerle kurulacak geçici hükümetin Eylül ayında yapılacak seçimlere kadar görev yapmasını istedi.

Kabinedeki görevini sürdürecek yegane bakan ise Dışişleri Bakanı Karin Kneisll olacak. Kneisll, FPÖ tarafından bu göreve getirilmiş olmasına rağmen herhangi bir partinin üyesi değil.

Avusturya Başbakan Yardımcılığı görevinden istifa eden Heinz-Christian Strache

Başbakan Kurz, Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüşmesi sonrası yaptıkları ortak basın toplantısında, amacın "ülkenin karar verme ve hareket kabiliyetini sürdürmek ayrıca mevcut kriz karşısında istikrarın sağlanması" olduğunu söyledi.

"Dürüst uzmanlar bakan olacak"

Başbakan Kurz, bakanlıklara getirelecek isimlerin alanında uzman ve dürüst isimler olacağını kaydetti. Başbakan öngördüğü isimlerle ilgili listeyi bu akşam Cumhurbaşkanı'na sunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen de, önerilen isimleri titizlikle inceleyeceğini ve göreve uygun olup olmadıkları konusunda kararını vermek üzere görüşmelerde bulunacağını ifade etti.

Güven oylaması Pazartesi ele alınacak

Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka, Başbakan Sebastian Kurz'a yönelik güven oylaması teklifinin gelecek hafta pazartesi günü parlamentoda görüşüleceğini açıkladı.

Oylamanın ne şekilde sonuçlanacağı ise henüz belirsiz. Başbakan Kurz'un partisi ÖVP'nin koalisyon ortağı FPÖ'nün güvensizlik oyu vermesi durumunda parlamentoda Kurz'un aleyhine çoğunluğuk sağlanabilecek.

Muhalefette yer alan Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) oylamada nasıl bir tavır sergileyeceği yönünde henüz bir açıklama yapmadı.

183 sandalyeden oluşan Avusturya Parlamentosu'nda ÖVP'nin 61, SPÖ'nün 52, FPÖ'nün 51, Neos'un 10, "Jetzt" grubunun 7 milletvekili bulunuyor. Parlamentoda ayrıca 2 bağımsız milletvekili var.

DW,MK/GA

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