Avusturya'da Başbakan Kurz'a güvensizlik oylaması

Avusturyada Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache'nin yer aldığı video skandalının ardından ortaya çıkan hükümet krizi sürüyor. Koalisyon hükümeti dağılan Başbakan Sebastian Kurz için bugün güvensizlik oylaması yapılacak.

Güvensizlik oyu önergesinin öğleden sonra verilmesi bekleniyor. Güvensizlik oyu alması durumunda Kurz Avusturya tarihinde bu şekilde görevinden olan ilk başbakan olacak.

Başbakan Kurz dün partisi ÖVP'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki zaferini kutlamıştı. ÖVP'nin oylarını yüzde 34,5'e çıkararak fazladan iki sandalye kazandığı bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, FPÖ'nün tüm bakanlarını koalisyon hükümetinden çekeceğini duyurmasının ardından Başbakan Kurz da tüm FPÖ'lü bakanların azledilmesi önerisini kabul etmiş ve atanacak isimlerle kurulacak geçici hükümetin Eylül ayında yapılacak seçimlere kadar görev yapmasını istemişti.

Avusturya Başbakanı Kurz, Cumhurbaşkanı Van der Bellen'in isteği üzerine koalisyon ortağı aşırı sağcı FPÖ'lü bakanların boşalan koltuklarına uzmanlar atanmasına karar vermişti.

Siyasi deprem yaratan video

Avusturya'da eski Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, kendini bir Rus milyarderin yeğeni olarak tanıtan bir kadına, partisi FPÖ’ye yapılacak bağışlar karşılığında, ülkedeki kamu ihalelerinden pay vermeyi taahhüt etmişti. Görüntülerde ayrıca, Avusturya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Kronen Zeitung’un, parlamento seçimlerinden üç hafta önce Rus yatırımcı tarafından satın alınması ve bu gazetenin desteği ile FPÖ’nün birinci sıraya taşınması halinde Strache’nin "Her şey hakkında konuşabiliriz" ifadesi yer alıyor.

Partisine bağış karşılığında kamu ihalelerinde kolaylık sağlama sözü verdiği görüntülerin basına yansıması sonrası parti genel başkanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinden istifa deden Heinz-Christian Strache ise suçsuzluğunu ispatlayacağını açıklamıştı.

AFP/SSB, HT

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