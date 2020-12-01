 Avusturya′da çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi | AVRUPA | DW | 12.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Avusturya'da çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi

Avusturya'da başta uyuşturucu çetesi olarak izlenen aşırı sağcı gruba yönelik operasyonda çok sayıda patlayıcı ve ağır silah ele geçirildi. Polis, grubun Almanya'da bir milis kurma hazırlığında olduğunu açıkladı.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer

Avusturya'da düzenlenen bir operasyonda çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonla ilgili bugün öğlen saatlerinde Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana Eyaleti Polis Teşkilatı Başkanı Dr. Gerhard Prüstl ve Viyana Eyalet Emniyet Teşkilatı Başkan Vekili Michael Mimra ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Açıklamada Viyana'da uyuşturucu ticareti yapan organize bir suç çetesine yönelik Ekim ayında takip başlatıldığı belirtildi. İlerleyen süreçte ise bunun Almanya'dan uyuşturucu getiren bir çeteyi kapsadığının görüldüğü ve grubun Avusturya'da yaptığı uyuşturucu satışından elde ettiği para ile ise silah ve mühimmat aldığının tespit edildiği belirtildi. Viyana Emniyet Teşkilatı Başkan Vekili Mimra, ağır silah ve mühimmatların Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde aşırı sağcı bir milis kurma amaçlı satın alındığını söyledi. Avustuya İçişleri Bakanı Nehammer de, bu bilginin şüphelilerden birinin yaptığı itirafa dayandığını kaydetti.

ARŞİV

ARŞİV

Çok sayıda patlayıcı ve mühimmat

Basın toplantısına katılan yetkililer, ele geçirilen silah ve mühimmatın büyüklüğü karşısında kendilerinin de şaşkın olduğunu, yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere 76 makineli silah bulunduğunu söyledi. Viyana Emniyet Teşkilatı Başkan Vekili Mimra, silahların Kalaşnikov, Skorpion ve Uzi gibi ağır savaş silahları olduğunu sözlerine ekledi. Ele geçirilen mermilerin sayısının ise fazlalığı nedeniyle tespit bile edilemediğini belirten Mimra, bu nedenle tarttıklarını ve ağırlığından yola çıkarak 100 binden fazla mermiden bahsetmenin mümkün olduğunu söyledi. Operasyonda ele geçirilenler arasında çok sayıda patlayıcı ve el bombası, para ve uyuşturucu ile silahlar için kullanılan donanım ve koruyucu kasklar da bulunduğunu belirtti.

Olayla bağlantılı olarak beş kişinin gözaltına alındığını belirten güvenlik güçleri, baş şüphelinin 53 yaşında bir Avusturya vatandaşı olduğunu söylediler. Neonazi ve aşırı sağcı çevrelerle bağlantılı olarak silah ve uyuşturucu ticareti yapan organize suç çetesinin, tehlikeli rockçı çetelerle de ilişikisi bulunduğunu belirten Viyana Emniyet Teşkilatı Başkan Vekili Mimra, operasyonda Alman emniyet birimleri ile işbirliği yaptıklarını da belirtti.

DW/ ETO,EC

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Viyana saldırganı Slovakya’da mühimmat almaya çalışmış

Viyana’daki saldırıyı gerçekleştiren Fejzulai’nin Slovakya’da mühimmat satın almaya çalıştığı, bu bilginin Avusturya emniyetine aktarıldığı açıklandı. Fejzulai’nin 2018’de Türkiye’de dört ay hapiste kaldığı belirlendi.  

Viyana istihbarat şefi görevden alındı

Avusturya’da pazartesi günü düzenlenen terör saldırısı sonrası iç istihbarat servisinin Viyana başkanı görevden alındı.  

Benzer içerik

Deutschland Razzien Reichsbürger-Gruppe - Berlin

Nazi devletini geri isteyen grup yasaklandı 01.12.2020

Almanya'da "SS komutanı" olarak da adlandırılan ve yeni bir Nazi devletinin hayalini kurarak hiyerarşik bir yapı içinde örgütlenen aşırı sağcı bir grup yasaklandı.

EU-Gipfel in Brüssel | Angela Merkel, deutsche Bundeskanzlerin

Merkel: Yeni yaptırımlar ihtimal dışı değil 11.12.2020

Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirve sonrası yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Türkiye'ye silah satışını durdurmasının da ihtimal dışı olmadığını, ancak bunun NATO'da da tartışılması gerektiğini söyledi.

Gedenkmarsch in Gedenken an die Opfer des Terroranschlages

Avusturya’da bir cami kapatıldı 06.11.2020

Viyana’daki terör saldırısı sonrasında Avusturya’da bir cami ve bir cami derneği kapatıldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Prof. Triantaphyllou: "Oyun kuralları değişecek"

AB zirve kararları, Avrupa ve ABD’nin eşgüdümlü yaptırım hamleleri ne anlama geliyor? Türkiye aynı zamanda hem hasım hem müttefik mi? Türkiye’yi neler bekliyor? Prof. Triantaphyllou, DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  