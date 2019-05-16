Avusturya siyasal İslam'a karşı tavrını sertleştiriyor

Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz liderliğinde kurulan, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) - Yeşiller koalisyon hükümetinde yer alan Uyum Bakanı Susanne Raab, ülkedeki siyasal İslam'a karşı sıfır tolerans içinde olacaklarını dile getirdi. İlk yüz günlük görev süresi içinde bakanlık bünyesinde konuyla ilgili bir belgeleme merkezi kurulacağını bildiren Raab, kız çocuklarında başörtüsü takma yasağının da 14 yaş sınırına yükseltileceğini vurguladı.

Bakanlığı bünyesinde uyum dışında kadın, kilise ve dini cemaatler konularından da sorumlu olan Susanne Raab, Avusturya’da yayınlanan Kurier ve Österreich gazetelerine verdiği röportajda, hiçbir çocuğun başörtüsü takmaya zorlanmaması gerektiğini vurguladı. "İnanç özgürlüğünü herkes için talep ediyoruz ancak siyasal İslam’a karşı da net bir mücadele yürütmek istiyoruz" diyen Raab, misafir işçi göçü nedeniyle Avusturya’da yaşayan çok sayıda Türkiye ve eski Yugoslavya kökenlinin Müslüman olmasından dolayı, İslam’ın uyum konusunda merkezi bir konu olduğunu belirtti.

Şeriat talep eden Müslüman gençler

Siyasal İslam’ın Avusturya eğitim sisteminde, sosyal medyada ve hatta ülkedeki İslami örgütlerde her zaman gündemde olduğunu dile getiren Raab, Türk kökenli Alman sosyolog ve siyaset danışmanı Kenan Güngör tarafından geçen aralık ayında yayınlanan araştırmanın sonuçlarına dikkat çekti.

Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab

Söz konusu araştırmaya göre, Viyana’da yaşayan Afgan gençlerden yüzde 55’inin İslam’ı, Avusturya yasalarının üstünde gördüğünü ve yüzde 45’inin de devletin zirvesinde İslami bir önder görmek istediğini kaydeden Bakan Raab, "Siyasal İslam şeriatı getirmek ve bizim demokratik sistemimizin altını oymak istiyor. Gençlerin yüzde 45’i de bunu dile getiriyorsa şunu biliyoruz ki ortada gerçek bir sorun var."

Başörtüsü yaş sınırının 14’e çıkarılması planı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Avusturya Uyum Bakanı Raab, bu konunun, çocukların iyiliğine yönelik olduğu için anayasa ile bağdaşacağını ifade etti.

"Kız çocukları başörtüsü takmaya zorlanıyor"

Kız çocuklarına hayatlarının önemli bir döneminde başörtüsü takılarak, kadınlıklarını gizlemek zorunda oldukları öğretisinin aşılanmaya çalışıldığını belirten Raab, "Bir psikolog olarak soruyorum: 12 yaşında bir kız çocuğuna, ‘sen dişiliğini saklamalısın’ dendiğinde, o nasıl kendine güveni olan bir kadın olabilir?" dedi.

Başörtüsünün sadece dini değil, aynı zamanda siyasi bir duruşu da ortaya koyduğunu savunan Raab, "Kendi bakış açıma göre kızlar hiçbir zaman başörtüsünü gönüllü olarak takmıyor. Buna, ya aile ya da çevre baskısı ile zorlanıyorlar" ifadesini kullandı.

Avusturya İslam Birliği (IGGÖ) ise hükümet programının ülkedeki Müslümanlara karşı "düşmanca bir tavır" ortaya koyan maddeler barındırdığını öne sürdü. IGGÖ, hem başörtüsü yasağına hem de uyum bakanlığı bünyesinde, siyasal İslam ile ilgili kurulması planlanan belgeleme merkezine sert bir dille karşı çıkıyor.

KNA / ET,AÜ

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