Avusturya medyası: Göçmen gençler kilise bastı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Perşembe akşamı bir grup gencin bir kiliseye girerek, kilisenin sıralarını tekmelediklerine ilişkin haberlerin yankıları sürüyor.

Medyada konuyla ilgili haberlerin ardından açıklama yapan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkedeki bütün Hristiyanların özgür ve güven içinde inancını yaşayabilmesi gerektiğini vurguladı. Twitter’den yaptığı açıklamada Kurz, "Siyasi İslama karşı yürürtülen mücadele kararlı biçimde devam edecek ve bu noktada gereksiz müsamaha gösterilmeyecek" diye yazdı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’nın Favoriten bölgesi, bir süredir Türkiye kökenli sağcı ve milliyetçi grupların gösterileri nedeniyle gündeme geliyor.

ORF televizyonunun Avusturya İçişleri Bakanlığından aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, Perşembe günü yine Favoriten bölgesinde 30 ile 50 kadar göstericinin önce Reumann Meydanı’nda toplandığını, oradan Viktor Adler Meydanı’na gittiklerini ve bu arada İslamcı sloganlar atıp, havai fişekler ateşlediklerini belirtti. Haberde, polisin kimlik tespiti yaptıktan sonra söz konusu grubu dağıttığı kaydedildi. Haklarında çok sayıda suç duyurusu da yapılan gençlerin düzenlediği gösteride yaralanan olmadığı bildirildi.

Kurier gazetesinin haberinde ise Favoriten’deki söz konusu gösterilerin iki saat sonrasında yaklaşık 50 kişinin bölgedeki Anton Kilisesi'ne zorla girdiği, dua edilen ve günah çıkarılan sıraları tekmeledikleri iddia edildi. Haberde, kilisedeki din görevlisinin polisi aradığı ancak polisin olay yerine ulaşmasından kısa süre önce gençlerin kiliseyi terk ettiği aktarıldı.

Saldırgan gençlerin Türkiye kökenli olduğu iddiası

Medyaya yansıyan haberlerde, söz konusu kiliseye saldıran kişilerin Türkiye kökenli gençler olduğu iddia edildi. DW Türkçe'nin konuyla ilgili bilgi almak için aradığı Viyana Eyalet Polisi, Reumann Meydanı ve Viktor Adler Meydanı’ndaki gösterilere katılanların Suriye ve Afgan kökenli olduğunu açıkladı. Anton Kilise’sine giren kişilerin kimliğinin ise bilinmediğini kaydetti.

Olayın ardından kapıya "güvenlik nedenleriyle Anton Kilisesi belirsiz bir süre için kapatıldı" yazıldı.

ORF'nin haberine göre, Avusturya İçişleri Bakanlığı, gösteri sırasında atılan sloganlar göz önünde bulundurulduğunda, meydana gelen olaylar ile Muhammed Peygamber karikatürleri arasında bir bağlantı olabileceğini tahmin ediyor.

Avusturya İçişleri Bakanlığı, Fransa'da meydana gelen terör saldırıları sonrasında ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Fransız kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kamusal alanlara yönelik güvenlik tedbirlerinin de sıkılaştırıldığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, yazın yaşanan şiddetli gösterilerden sonra yeni protestoların meydana geldiği Favoriten bölgesinde ek 50 güvenlik görevlisinin asayişi ve kontrolü sağlamak üzere görevlendirildiğini belirtti.

Kilise: İki haftadır karşılaştığımız olaylar artıyor

Katolik Kilisesi Viyana Piskoposluğu Sözcüsü Michael Prüller, son iki haftadır gençler tarafından rahatsız edildiklerini, sadece ibadethanelerin değil başka kuruluşların da benzer olumsuz tecrübelerle karşılaştığını söyledi. Prüller, toplumun yaşananlara tepki göstermesi gerektiğine işaret etti ve söz konusu gençlerin tam olarak kim olduklarının ve hedeflerinin tespit edilmesi, olayın perde arkasının aydınlatılması gerektiği belirtti.

KNA,DW/ETO,DJ

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