 Avusturya da ′sınırlarını korumaya′ hazırlanıyor | GÜNDEM | DW | 03.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

GÜNDEM

Avusturya da 'sınırlarını korumaya' hazırlanıyor

Avusturya, Berlin'in mülteci politikasını değiştirmesi durumunda güney sınırlarında önlem alacağını duyurdu. Almanya'da başka bir ülkede kayıtlı mülteciler için 'transit merkezleri' kurulması planlanıyor.

Österreich Grenze - Grenzschutzübung Proborders (picture-alliance/dpa/R. Schlager)

Avusturya hükümeti, Almanya'da hükümet ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasındaki uzlaşma üzerinde anlaşma sağlanması durumunda güney sınırlarının daha sıkı denetleneceğini duyurdu.

Viyana'da yapılan açıklamada, Almanya'nın uzlaşmayı yürürlüğe koymasının Avusturya hükümetini halkın dezavantajlı duruma düşmemesi için gerekli önlemleri almak zorunda bırakacağı belirtildi. Açıklamada öncelikle İtalya ve Slovenya sınırlarındaki güvenlik tedbirlerinin arttırılmasının kaçınılmaz olacağına yer verildi.

Almanya'da Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Birlik partileri belli şartlar altında mülteci adaylarının sınırdan geri çevrilmesi konusunda uzlaşma sağlamıştı. Almanya'nın Avusturya sınırındaki yeni ‘sınır güvenliği rejimi' iltica işlemlerinden başka bir Avrupa Birliği ülkesinin sorumlu olduğu mülteci adaylarının ülkeye sokulmamasını öngörüyor.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin de onaylaması halinde yürürlüğe girecek olan uygulamaya göre sınırda başka bir Avrupa Birliği ülkesinde kayıt altına alınmış olanlar kısa sürede yetkili Birlik ülkesine gönderilmek üzere sınırdaki ‘transit merkezlerinde' kalacak veya Avusturya sınırında derhal geri çevrilecek.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti şimdiye kadar ‘transit merkezleri' kurulmasına karşı çıkıyordu. Koalisyon partilerinin liderleri konuyu görüşmek üzere bu akşam bir araya gelecekler.

DW, AFP/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

AB’de dizginler Avusturya’da

AB dönem başkanlığını bugün Bulgaristan’dan devralan Avusturya’nın önceliği Balkanları AB’ye yakınlaştırmak. Avusturya’nın programında Ankara ile ilişkilere yer verilmiyor (01.07.2018)  

Merkel'in imdadına Arnavutluk yetişebilir

Arnavutluk’un AB ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacılar için kabul merkezleri açmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Bu plan, Başbakan Merkel'in İçişleri Bakanı Seehofer'i yatıştırıp iktidarda kalmasını sağlayabilir. (22.06.2018)  

Benzer içerik

Spitzentreffen von CDU und CSU

Almanya'da koalisyon krizine çare arayışı 01.07.2018

Koalisyon ortaklarından Merkel'in partisi ile İçişleri Bakanı Seehofer'in partisinin iltica politikasında yaşadığı krize çözüm aranıyor. Henüz uzlaşma sinyali gelmezken, güven oylaması ihtimalinin ucu açık bırakıldı.

Österreich Übergabe des EU-Ratsvorsitzes

AB’de dizginler Avusturya’da 01.07.2018

AB dönem başkanlığını bugün Bulgaristan’dan devralan Avusturya’nın önceliği Balkanları AB’ye yakınlaştırmak. Avusturya’nın programında Ankara ile ilişkilere yer verilmiyor

Horst Seehofer und Kanzlerin Merkel

SZ: Konu iltica değil, kişisel çekişme 18.06.2018

Almanya’yı hükümet krizinin eşiğine getiren Hristiyan Birlik’teki anlaşmazlık ve Alman dış istihbaratının Avusturya’da casusluk yaptığının ortaya çıkarılması, Alman gazetelerinde öne çıkan yorum konuları.