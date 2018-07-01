Avusturya da 'sınırlarını korumaya' hazırlanıyor

Avusturya hükümeti, Almanya'da hükümet ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasındaki uzlaşma üzerinde anlaşma sağlanması durumunda güney sınırlarının daha sıkı denetleneceğini duyurdu.

Viyana'da yapılan açıklamada, Almanya'nın uzlaşmayı yürürlüğe koymasının Avusturya hükümetini halkın dezavantajlı duruma düşmemesi için gerekli önlemleri almak zorunda bırakacağı belirtildi. Açıklamada öncelikle İtalya ve Slovenya sınırlarındaki güvenlik tedbirlerinin arttırılmasının kaçınılmaz olacağına yer verildi.

Almanya'da Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Birlik partileri belli şartlar altında mülteci adaylarının sınırdan geri çevrilmesi konusunda uzlaşma sağlamıştı. Almanya'nın Avusturya sınırındaki yeni ‘sınır güvenliği rejimi' iltica işlemlerinden başka bir Avrupa Birliği ülkesinin sorumlu olduğu mülteci adaylarının ülkeye sokulmamasını öngörüyor.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin de onaylaması halinde yürürlüğe girecek olan uygulamaya göre sınırda başka bir Avrupa Birliği ülkesinde kayıt altına alınmış olanlar kısa sürede yetkili Birlik ülkesine gönderilmek üzere sınırdaki ‘transit merkezlerinde' kalacak veya Avusturya sınırında derhal geri çevrilecek.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti şimdiye kadar ‘transit merkezleri' kurulmasına karşı çıkıyordu. Koalisyon partilerinin liderleri konuyu görüşmek üzere bu akşam bir araya gelecekler.

DW, AFP/AG, HS

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