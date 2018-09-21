 Avusturya Başbakanı: Türkiye′nin tutumu kabul edilemez | AVRUPA | DW | 12.12.2018

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AVRUPA

Avusturya Başbakanı: Türkiye'nin tutumu kabul edilemez

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'nin tutuklu gazeteci Max Zirngast ile ilgili tutumunu "kabul edilemez" diye nitelendirerek Avusturyalı gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'deki tutuklu gazeteci Max Zirngast hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Kurz, Türkiye'nin geçen Eylül ayında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan Avusturyalı gazeteci konusundaki tutumunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Avusturya Başbakanı gazetecilere yaptığı açıklamada, Zirngast'ın adil şekilde yargılanmasını ümit ettiklerini belirterek "Bana göre bu da derhal serbest bırakılması anlamına geliyor. Türkiye'nin bu ve diğer vakalardaki tutumu kabul edilemez" ifadesini kullandı. Kurz, "Türkiye'de haksız yere hapse atılan çok sayıda insan var" diye ekledi.

Avusturya Başbakanı Kurz, Zirngast'ın Ankara'da gözaltına alınmasının ardından Türkiye'den gözaltının gerekçelerini açıklamasını ve olaya ilişkin "somut bilgiler" vermesini talep etmişti. Kurz, Türkiye'nin bunu yapmaması hâlinde Zirngast'ın "derhal serbest bırakılması gerektiğini" belirtmişti.

Zirngast'ın tutukluluk süreci

Ankara'da 11 Eylül'de iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan 29 yaşındaki Zirngast, 20 Eylül'de, Türkiye'de terör örgütü olarak kabul edilen TKP/Kıvılcım'a üye olduğu suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti.

Zirngast, geçen ay Washington Post için kaleme aldığı bir yazıda, evinde bulunan kitaplar ve Amerikan dergisi Jacobin'de yayımlanan makalesi nedeniyle sorgulandığını ifade etmişti. Avusturyalı gazeteci, söz konusu makalede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "hakaret etmekle" suçlandığını belirtmişti.

ODTÜ'de siyaset bilimi ve felsefe dallarında kısa süre önce eğitimini tamamlayan Zirngast'ın sol eğilimli Alman dergisi re:volt'ta da yazıları yayımlanıyordu. Zirngast'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren re:volt dergisi, Twitter hesabından, "Türkiye tüm muhalif sesleri bastırmaya çalışıyor. Bunu başaramayacak!" ifadesini kullanmıştı.

Avusturya medyasındaki haberlere göre, Türkiye'de Zirngast dışında dört Avusturya vatandaşı daha cezaevinde bulunuyor, pasaportuna el konmuş başka Avusturyalıların da olduğu kaydediliyor. Ancak bu bilgiler, Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edilmiş değil.

DW,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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