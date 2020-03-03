Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye’nin baskısına boyun eğilmemeli

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz İdlib saldırısı sonrasında Türkiye'nin sınır kapılarından sığınmacıların geçişine izin vermesi sonrasında binlerce kişinin AB sınırına akın etmesi konusunda açıklama yaptı. Viyana'da konuşan Kurz, AB'nin yeni "göçmen krizinde" dış sınırlarını koruma konusunda başarısız olmasının yol açabileceği sonuçlar konusunda uyarıda bulundu. Kurz, "Türkiye'nin baskısına boyun eğersek ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan on bin insanın AB'ye akın edip etmeyeceği kararını vererek zafer kazanırsa, işte o zaman yüz binlerce insan (Avrupa'ya) gelir ve kendi içinde sınırları olmayan Avrupa da tarih olur" dedi.

Kurz, AB içindeki vatandaşların "ikamet özgürlüğünün", Birliğin dış sınırlarının korunmasının işe yaradığı esasına dayandığını belirtti.

"Erdoğan'dan provokasyon"

Avusturya Başbakan Yardımcısı Werner Kogler de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği stratejiyi sert bir dille eleştirdi. Kogler, "Burada Türkiye Cumhurbaşkanının kötü niyetli bir provokasyonu söz konusu" ifadesini kullandı.

Werner Kogler (sağda)

Göçmenlere yanlış sözler verilerek kasıtlı olarak Türkiye-Yunanistan sınırına yönlendirildiğini söyleyen Kogler, "Bu, AB ve Yunanistan'a bir saldırı" dedi. Başbakan Yardımcısı Avusturya'nın yurtdışı afet fonuna ayrılan milyonlarca euro ile Türkiye-Suriye sınırındaki sığınmacıların acılarını dindirmeye çabaladığını kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de dün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin mülteciler üzerinden AB’ye baskı yapmasının kabul edilemeyeceğini söylemişti.

BM verilerine göre Türkiye-Yunanistan sınırında 13 bin göçmen soğuğa rağmen bekleyişini sürdürüyor.

Avrupa Birliği Komisyonu'nundan üst düzey yetkililer bugün Türkiye'de temaslarda bulunuyor. Avrupa Birliği Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ve AB'nin Kriz Yönetiminden Sorumlu Temsilcisi Janez Jenarcic, İdlib ve göçmenler konusunu görüşmek üzere Ankara'da. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ise Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki Kumçiftliği (Orestiada) kentini ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

dpa, rtr / HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe