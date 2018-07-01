Avusturya Başbakanı Kurz, Türkiye için çağrısını yineledi

Avrupa Birliği dönem başkanlığını 1 Temmuz itibarıyla Bulgaristan’dan devralan Avusturya'nın başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye ile sürdürülen AB üyelik müzakerelerine derhal son verilmesi gerektiğini söyledi. Yunan Kathimerini gazetesine mülakat veren Kurz, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda kendisine yöneltilen soruyu cevapladı.

Avusturya Başbakanı Kurz'a, "Türkiye’ye karşı olumsuz duruşunuz biliniyor. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ideal ilişkinin geleceğini nasıl gördüğünüzü açıklayabilir misiniz?” diye soruldu. "Türkiye’nin geçtiğimiz birkaç yılda Avrupa ve Avrupa'nın değerlerinden sürekli uzaklaştığını” ifade eden Kurz "Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri derhal durdurulmalı” cevabını verdi.

"Alternatif bulunmalı"

Uzun yıllardır Türkiye ile "dürüst bir ilişki” geliştirilmesi konusundaki fikirlerini dile getirdiğini belirten Kurz, "birbirine komşu olan Türkiye ve Avrupa Birliği arasında alternatif işbirliği şekilleri bulunmasına odaklanılması gerektiğini” söyledi.

Avusturya Başbakanı Kurz benzer bir çağrıyı geçen Mart ayında Varna'da AB liderleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan toplantı öncesinde de dile getirmişti. Kurz, "Temel demokratik değerler ve insan hakkı ihlalleri göz önüne alınırsa, Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakereleri, Kopenhag kriterleri artık uygulanmadığı için sonlandırılmalı” demişti.

AB dönem başkanı ülke tek başına Birlik adına kararlar almıyor. Fakat Viyana-Ankara hattındaki gergin ilişkiler ve gerek Türkiye gerekse Avrupa’daki politik konjonktür nedeniyle gelecek Avusturya'nın altı aylık dönem başkanlığında Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu bir gelişme kaydedilmesi beklenmiyor. Avusturya yıl sonunda dönem başkanlığını Romanya’ya devredecek.

DW/MY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe