Avusturya Başbakanı: 2-1 yeneriz

Almanya'da yapılan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024), Türkiye ile Avusturya arasında oynanacak olan son 16 turu maçı öncesinde heyecan dorukta.

Karl Nehammer Fotoğraf: REUTERS

Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Türkiye-Avusturya maçı ile ilgili skor tahmininde de bulundu. Nehammer dpa haber ajansına verdiği demeçte, "Bu birbirine sıkı sıkıya bağlı ekip her şeyi başarabilir. Benim tahminim Türkiye'yi 2-1 yener ve çeyrek finale yükseliriz" ifadelerini kullandı.

F Grubu'nda mücadele eden Türkiye bugün son 16 turu maçında Avusturya ile TSİ 22:00'da, Leipzig'te karşı karşıya gelecek.

Alman teknik direktör Ralf Rangnick tarafından çalıştırılan Avusturya milli takımı bu akşam tarihi bir zafere imza atmayı hedefliyor. Avusturya'da yayınlanan Kronen Zeitung gazetesi, milli takımın 70 yıldır bir eleme maçı kazanmadığını ve ülkenin daha önce hiç çeyrek finale yükselemediğini okuyucuları ile paylaştı.

"Mucize-Teknik Direktör"

Avusturya'nın Alman teknik direktörü Ralf Rangnick, Avusturya basını tarafından "Mucize Teknik Direktör" olarak tanımlanıyor. Turnuva öncesinde gizli favori olarak görülen takım, Hollanda'ya karşı aldığı 3-2'lik ikna edici galibiyetin ardından tüm futbolseverlerin dikkatini üstüne çekmeyi başardı.

Ralf Rangnick Fotoğraf: Pressebildagentur ULMER/picture alliance

Çok sayıda Türk kökenlinin yaşadığı Avusturya'nın başkenti Viyana'da polisin özellikle halka açık izleme noktalarında hareketli bir akşama hazırlandığı bildiriliyor. Avusturya Polis Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "Hem üniformalı hem sivil memurlarımızla güvenlik tedbirlerini arttıracağız. Umarız maçla ilgili yaşanacak olaylar sahadaki faullerden ibaret kalır ve herkesin hakettiği bu pozitif coşku, Viyana kent merkezinde olumsuz sevinç gösterilerine dönüşmez" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye-Avusturya karşılaşmasının galibi çeyrek finalde Hollanda-Romanya maçını kazanan tarafla eşleşecek. Bu çeyrek final maçı da 6 Temmuz Cumartesi günü, Berlin Olimpiyat Stadı'nda, TSİ 22.00'da oynanacak.

Türk milli takımıPortekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu iki galibiyet ve bir yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlamıştı. Avusturya ise, Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak Türkiye ile eşleşti

dpa / SSB,ET

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