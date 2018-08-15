 Avustralya’nın yeni başbakanı Morrison oldu | DÜNYA | DW | 24.08.2018

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DÜNYA

Avustralya’nın yeni başbakanı Morrison oldu

Avustralya’da başbakanlıktan istifa eden Malcolm Turnbull’un yerine başbakanlığa Scott Morrison seçildi.

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Avustralya'nın yeni başbakanı Scott Morrison

Avustralya’nın yeni başbakanı hükümette Hazine Bakanı olarak görev yapan Scott Morrison oldu. Görevi Liberal Parti genel başkanlığı ve başbakanlıktan istifa eden Malcolm Turnbull’dan devaralan Morrison, Avustralya’nın 30’uncu başbakanı olarak seçildi. Morrison bugün yemin ederek görevine başladı.

Malcolm Turnbull, Liberal Parti içindeki iktidar mücadelesi nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı. İktidar mücadelesi nedeniyle Salı günü parti grubu içinde yapılan oylamayı Turnbull kazanmıştı. Ancak partinin aşırı muhafazakar kanadında yer alan Peter Dutton’ın yeni bir oylama yapılması için yeniden imza toplaması üzerine Turnbull bugün istifa ettiğini açıkladı.

Oylamada Morrison seçildi

Liberal Parti içinde başbakanlık için yapılan oylamada ise Peter Dutton’ın rakibi Scott Morrison seçildi. Parti içinde ılımlı kanatta yer alan Morrison 45, Dutton ise 40 milletvekilinin oyunu aldı. Sosyal ve mali konularda muhafazakar bir çizgi izleyen Morrison, eşcinsel evliliği onaylayan açıklamalarıyla da dikkat çekmişti. Morrison’ın ülkede 2019 yılında yapılacak seçimlere kadar Liberal Parti içindeki tartışmalara son vermek ve bütünlüğü sağlamak için çaba göstermesi bekleniyor.

Australien Premierminister Malcolm Turnbull

Başbakanlıktan istifa eden Malcolm Turnbull

Parti içinde Morrison’a karşı seçimi kaybeden Dutton, oylama sonrasındaki açıklamasında yeni Başbakan'a “mutlak sadakat” göstereceğini açıkladı. Eski İçişleri Bakanı Dutton, mültecilere ve diğer göçmenlere yönelik sert çizgisi ile tanınıyor. Liberal Parti-Ulusal Parti koalisyonu, bir oy farkla Avustralya parlamentosunda çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Turnbull: Parti içindeki isyancılar ödüllendirilmedi

Eylül 2015’te başbakanlığa seçilen Turnbull, son kamuoyu yoklamalarında Liberal Parti’nin oy oranının düşmesi nedeniyle eleştiriliyordu. Turnbull, muhafazakar kanattaki Dutton yerine ılımlı Morrison’ın başbakanlığa seçilmesini “isyancılar ödüllendirilmedi” sözleriyle değerlendirdi.

Avusturalya’da başbakan halk tarafından seçilmiyor. İktidarda olan partinin lideri başbakan olarak görev yapıyor. Bu nedenle de, parti içindeki iktidar mücadelesi başbakanının koltuğunu kaybetmesine yol açabiliyor.

dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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