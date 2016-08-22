 Avustralya′dan Türkiye′ye iade tepkisi: Hayal kırıklığına uğradık | TÜRKİYE | DW | 20.07.2018

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TÜRKİYE

Avustralya'dan Türkiye'ye iade tepkisi: Hayal kırıklığına uğradık

Avustralya Başbakanı Turnbull, Türkiye'deki IŞİD şüphelisi Neil Prakash’ın iadesi için yaptıkları talebin reddedilmesine tepki gösterdi. Turnbull, karar nedeniyle "hayal kırıklığına" uğradığını söyledi.

Neil Prakash

Neil Prakash

Avustralya'nın Türkiye'de 2016 yılında tutuklanan IŞİD şüphelisi Neil Christopher Prakash'ın iadesi için yaptığı talep, Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararın ardından konuşan Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Prakash'la ilgili taleplerinden vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

Karar sonucu "hayal kırıklığına" uğradığını ifade eden Turnbull, "Prakash’ın Avustralya adaletine teslim edilmesini garanti altına almak için Türkiye’deki yetkililerle yakın bir şekilde çalıştıklarını" belirtti.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull

Avustralya Başbakanı, "Türkiye’de tutuklu kalmaya devam edecek ve biz de işlediği suçların hesabını vermesi için elimizden geleni yapacağız” dedi. Turnbull, amaçlarının Prakash'ın terörist eylemlerini tekrarlamasını engellemek olduğunu söyledi. Turnbull, "Bizim vazifemiz, Avustralyalıları güvende tutmak. Bunun için Neil Prakash'ı demir parmaklıklar ardında tutmaya kararlıyız" diye ekledi.

Savcılık temyize gidebilir

Prakash'ın avukatı Mehmet Alper Ünver, hakkında başka suçlardan açılmış dosya bulunmaması hâlinde sanığın mahkeme tarafından tahliye edileceğini söyledi. Ünver, Prakash'ın iadesini talep eden savcılığın, karar üzerine temyize gitme hakkı olduğunu hatırlattı.

24 Ekim 2016'da sahte belge kullanarak Suriye sınırından Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalanan Prakash, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konmuştu.

IŞİD'in yayınladığı videolarda görülen ve ABD'de "yalnız kurt saldırıları" düzenlenmesi için çağrılar yapan Melbourne doğumlu eski rapçi Prakash'ın, Avustralya'da gerçekleştirilmesi planlanan bazı terör saldırılarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Prakash'ın Avustralya'ya iade edilmesi durumunda, ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması söz konusu.

DW,AP/MY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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